馬斯克團隊走訪中國光電廠 著眼規模化製造成本低

（中央社台北4日電）綜合中國財經媒體報導，美國富豪馬斯克的團隊近來私下走訪中國多家太陽能光電企業，考察項目涵蓋設備、矽片、電池組件等，著眼的是中國成本較低的規模化製造優勢。目前已有中國業者證實，曾與馬斯克團隊接觸。

受這一消息影響，相關的中國太陽能光電企業股價這兩天應聲大漲。其中，證實與馬斯克團隊有接觸、屬中國大陸股市科創板的晶科能源，今天更以大漲20%攻上漲停板。

綜合財聯社、21世紀經濟報導等媒體報導，知情人士透露，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX團隊和特斯拉（Tesla）團隊秘密訪察中國太陽能光電企業。其中，特斯拉團隊目前僅是驗廠階段，曾造訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要造訪的是光電設備廠，並與中國某家龍頭級異質結太陽能電池設備廠有訂單合作。

報導提到，馬斯克團隊考察的項目涵蓋設備、矽片、電池組件等環節，其中重點考察了擁有異質結、鈣鈦礦技術的相關太陽能光電企業。

晶科能源工作人員證實，該公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團該公司的技術儲備、生產設備等進行了解，但合作意向及具體考察細節不便透露。此外，馬斯克團隊也考察了中國主要的太陽能光電企業。

中國業界人士推測，馬斯克旗下的SpaceX和特斯拉，都需要尋找更高效、更低成本的太陽能供應，而異質結和鈣鈦礦技術被視為未來的高效太陽能路線。由於美國本土組件成本相對較高，中國的規模化製造優勢對其實現大規模部署非常關鍵。

不過，一名曾接洽馬斯克團隊的中國業界人士表示，他們主要是為了解中國相關產業的現狀而來。但SpaceX不太可能從中國廠商採購太陽能光電組件，採購設備的機率比較大。至於中國企業未來會以什麼角色參與，目前還不明朗。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150204