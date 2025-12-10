馬斯克坦言：若時光倒流 不會搞什麼「政府效率部」

特斯拉執行長馬斯克星期二表示，如果時光能夠倒流，他不會進入政府，不會搞什麼「政府效率部」。

特斯拉執行長馬斯克，9月在接受一場播客訪談中，罕見談到自己在川普政府的「政府效率部」表現。川普說，政府效率部確實取得了「一點點成功」，但如果時光能夠倒流，他不會進入政府，不會想要進行這個「節約政府開支、掃除政府浪費」的專案計畫。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，馬斯克曾經是美國總統川普競選第二任期的重要金主；在川普成功當選總統之後，馬斯克也成為川普的親密盟友與顧問。同時，馬斯克在川普第2任期的前5個月，領導所謂的「政府效率部」，大張旗鼓號稱要「削減聯邦政府的預算與人力」，一時之間，把整個聯邦政府搞得雞飛狗跳。之後，馬斯克跟川普因為「大而美法案」翻臉，政府效率部也在2025年11月，悄悄解散。

馬斯克星期二在參加一場播客節目時表示，他現在覺得，與其參與政治，搞什麼節約聯邦政府支出，削減聯邦政府浪費，他更應該遠離政治，專注自己的事業，如此一來，至少「人們就不會沒事去燒特斯拉了」。不過馬斯克仍然覺得，政府效率部多多少少「還算是成功的」，但他也坦言，如果時光能夠倒流，他不會出來搞什麼「政府效率部」。

美國人事管理局局長庫波日前表示，政府效率部已經解散，川普政府宣稱，政府效率部為聯邦政府節省了「數百億美元」支出，但外部財務專家表示「無法驗證」，因為政府效率部從未公開詳細的財務紀錄。