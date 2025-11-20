馬斯克大膽預言！AI讓金錢失去意義 窮人將消失

特斯拉執行長馬斯克（左）、輝達執行長黃仁勳（右）出席美沙投資論壇，暢談AI最新進展。（圖／達志影像美聯社）

全球首富馬斯克出席美沙投資論壇，大膽預言，隨著AI的發展，未來人類可能出現重大變化。第一個，是貨幣會變得無關緊要，金錢將失去意義，窮人也會因此消失。第二個，未來工作將跟打電動一樣，變得可有可無。

全球首富馬斯克日前出席美沙投資論壇，大膽預言隨著人工智慧（AI）的發展，人類社會將迎來兩大重大變革。他表示，未來貨幣將變得無關緊要，金錢將失去意義，貧窮也將被消除；同時，工作將如同打電動一般成為可有可無的選擇。美國第一夫人梅蘭妮亞也在論壇中談及AI對戰爭影響，而市場專家則認為，目前AI相關企業的高估值並非泡沫，而是反映真實的生產力成長。

SpaceX和特斯拉執行長馬斯克在美沙投資論壇上發表大膽預測，他表示在未來某個時刻，貨幣將變得無關緊要。這位億萬富翁公開預言，AI與機器人技術的進步終將使金錢失去意義。馬斯克進一步預測，從長遠來看，可能在未來10至20年內，工作將不再是必要的。

馬斯克描繪的未來藍圖包括工作領域的全新革命，他將未來的工作比喻成打電動一樣，只是一種選擇，可有可無。馬斯克認為特斯拉將會製造出第一批真正實用的人形機器人，這將帶來一場革命性的變化。他同時大膽預測，貧窮將被消除，因為特斯拉會創造出讓每個人都富有的機器人。

美國第一夫人梅蘭妮亞也在論壇中暢談AI話題，她表示科技正在改變戰爭的藝術，可以預見AI對戰爭的改變將比核武以來的任何其他技術都更加深刻。目前市場最關注的是AI是否可能出現泡沫化危機。Fisher投資公司創辦人Ken Fisher表示，市場確實可以非常有效地為所有眾所周知的事情提前定價，他強調這根本不是泡沫，事實並非如此。他解釋在真正的泡沫經濟中，像輝達這樣的公司大多會倒閉消失。專家認為，AI龍頭公司估值很高是因為確實投入大量資金與技術，這反映了真實的生產力成長。他指出，這些公司即便遇到熊市，也不會像真正的泡沫經濟那樣瞬間蒸發。

