馬斯克太空帝國上市就噴！ SpaceX首筆成交169美元大漲22%

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SpaceX掛牌首日首筆成交價敲出169美元，較IPO發行價135美元大漲22%，寫下史上最大IPO新紀錄。翻攝自X

全球資本市場迎來歷史性一刻。馬斯克旗下太空公司SpaceX正式掛牌上市，股票代號SPCX，首日掛牌就成為市場焦點。雖然IPO發行價訂在135美元，但開盤前第一筆成交價直接衝上169美元，較發行價大漲22%，顯示市場對這家全球最具代表性的太空企業高度追捧。隨著SpaceX成功完成史上最大規模IPO，馬斯克的身價與太空版圖也同步邁向新里程碑。

SpaceX終於上市了，而且開盤前就給市場一個震撼教育。由馬斯克創辦的太空公司SpaceX，週五正式以股票代號SPCX掛牌交易。IPO發行價訂為每股135美元，但市場買盤熱烈，第一筆成交價直接來到169美元，較發行價大漲22%，顯示投資人對SpaceX的期待遠高於原先定價。

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此次IPO共出售5.556億股股票，募集資金高達750億美元，不僅創下史上最大IPO紀錄，也讓SpaceX市值一舉來到1.77兆美元，躍升美國市值第七大企業。估值超越馬斯克另一家知名企業特斯拉，象徵資本市場對太空經濟的期待，超越電動車產業。

掛牌首日，SpaceX總裁兼營運長格溫．肖特韋爾（Gwynne Shotwell）親自在紐約納斯達克敲鐘，而馬斯克則透過德州連線參與開市儀式，共同見證這家成立超過20年的太空公司迎來歷史時刻。

馬斯克表示，SpaceX自2015年左右就已維持正現金流，公司之所以選擇現在上市，主要是為了下一個更大的成長階段籌措資金。

他所描繪的藍圖相當驚人。未來SpaceX計畫將超過10萬顆衛星送入軌道，進一步擴張Starlink星鏈通訊網路覆蓋範圍，共重要的是也在規劃太空建置人工智慧資料中心，甚至持續推動Starship星艦火箭與火星移民計畫。

不過，SpaceX旗下最賺錢的業務，非火箭發射、酬載，而是Starlink衛星網路服務。市場普遍認為，隨著全球衛星通訊需求快速成長，Starlink未來有機會成為SpaceX最穩定且最重要的現金流來源。

而隨著SpaceX成功上市，馬斯克持有的SpaceX與特斯拉股權價值也同步水漲船高。市場甚至預期，他有機會成為全球首位身價突破1兆美元的企業家。從可重複使用火箭，到全球衛星網路，再到火星移民與太空AI資料中心，SpaceX上市不只是華爾街的一場募資盛宴，更代表太空經濟正式進入新的資本市場時代。



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