馬斯克太空熱潮吸金！SpaceX上市前夕募資已逾8兆 超額認購達4倍
特斯拉執行長馬斯克的SpaceX預計於2026年6月12日在美國納斯達克掛牌上市。知情人士9日表示，已吸引超過2500億美元（約8兆新台幣）的投資需求，遠超公司原計劃募資的750億美元，超額認購倍數達到3.5至4倍。
路透社報導，這項IPO（首次公開發行）有望成為美股史上最大規模上市案。目前SpaceX正處於吸引投資、推廣產品與各地宣傳的路演（marketing）階段。知情人士表示，SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）與財務長強生（Bret Johnsen），預計10日出席由摩根士丹利共同總裁西姆科維茨（Dan Simkowitz）主持的午餐會，約有300名機構投資人參與。
在11日下午IPO定價之前，投資需求仍有可能變動。股票認購數據僅代表投資意向，並非最終配售結果，最終分配將在定價時確定。消息人士補充，一些大型機構投資者通常會在IPO後期才提交訂單。
不畏黑色星期五 投資人看好SpaceX
此次IPO正值美股劇烈波動之際，納斯達克綜合指數9日下跌，並在5日「黑色星期五」創下1年多來最大跌幅後延續疲弱；比特幣9日下跌2.8%，較1月高點下跌37%。一些分析師推測，市場回落的原因之一，可能是SpaceX的潛在投資人為籌措IPO資金而拋售資產。
SpaceX的路演簡報與IPO文件強調其火箭事業的獨特性，指出過去3年在全球被送入太空軌道的總載荷中，絕大部份都是由SpaceX發射，同時也凸顯其星鏈（Starlink）網路業務的強勁表現。SpaceX宣稱其AI業務的潛在市場規模達23兆美元（約734.4兆新台幣），並表示自己是唯一能擺脫地面限制、利用太空建構AI算力的公司，預期未來將帶來龐大需求。
根據SpaceX說法，美國發電能力與算力成長落後中國，部分原因是大型建設項目在美國面臨阻礙。該公司表示，可以透過使用SpaceX的發射能力，在太空部署資料中心與其他基礎設施來彌補這個缺口：「透過大幅降低進入太空的成本，我們得以擴展使命，解決地球上最迫切的挑戰，包括縮小數位落差。目標是讓超過30億尚未連上網路的人連上網路與人類集體知識。」
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