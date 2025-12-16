馬斯克太空AI劃餅點火 太陽能這幾檔好猛亮燈暴衝！

財經中心／余國棟報導

特斯拉執行長馬斯克近期拋出的「太空AI資料中心」構想意外點燃題材火種，加上週一特斯拉 (TSLA-US) 股價逆勢上漲 3.56% 至每股 475.31 美元帶動，資金迅速轉向具備SpaceX與太陽能概念的族群，帶動太陽能相關個股逆勢大漲。（圖／翻攝白宮YT）

台股今（15）日盤勢明顯承壓，加權指數盤中一度下挫逾300點，權值股表現疲弱，市場氣氛偏向保守。不過，就在大盤走弱之際，特斯拉執行長馬斯克近期拋出的「太空AI資料中心」構想意外點燃題材火種，加上週一特斯拉 (TSLA-US) 股價逆勢上漲 3.56% 至每股 475.31 美元帶動，資金迅速轉向具備SpaceX與太陽能概念的族群，帶動太陽能相關個股逆勢大漲，多檔個股盤中強勢亮燈，成為今日盤面最吸睛焦點。

馬斯克構想透過SpaceX將AI伺服器送入外太空，直接利用不受天候與晝夜限制的太陽能供電，打造「太空版資料中心」，藉此解決AI運算高耗能的長期痛點。另外，SpaceX正籌備於明（2026）年上市，市場傳出其整體估值上看8,000億美元，約合新台幣25.1兆元。馬斯克目前持有SpaceX約42%股權，市場解讀，若太空太陽能與AI運算結合成真，將顛覆現有資料中心的能源配置模式，也讓太陽能相關供應鏈瞬間被點名，成為資金追逐的想像標的。

從盤面表現來看，太陽能族群火力全開，其中元晶（6443）盤中強攻漲停，股價來到23.25元，大漲2.10元，漲幅達9.93%，表現最為亮眼。市場看好元晶在太陽能電池與模組領域具備完整布局，且題材連結度高，在「太空太陽能＋AI」想像空間下，短線資金快速湧入，帶動股價連續噴出。

聯合再生（3576）同樣不遑多讓，盤中股價來到8.51元，上漲0.77元，漲幅達9.95%，同步亮燈漲停。法人指出，聯合再生具備太陽能模組與系統整合優勢，屬於族群中股性相對活潑的標的。茂迪（6244）盤中也強勢走高，股價來到22.40元，上漲2.00元，漲幅約9.80%，幾乎直逼漲停。茂迪近年持續調整產品結構，專注高效能電池應用，市場解讀，在太陽能應用場景擴大的想像下，具備轉型題材的公司更容易受到資金青睞。

相較之下，安集（6477）與碩禾（3691）雖未亮燈，但盤中表現同樣亮眼。安集盤中股價上漲0.1元至36.5元，漲幅0.27%；碩禾則上漲1.2元至80.5元，漲幅1.51%。法人分析，碩禾近年積極布局高階材料與AI伺服器散熱、耗材應用，在「太空AI資料中心」題材帶動下，也被市場視為間接受惠標的，吸引資金提前卡位。

整體來看，在大盤下跌約300點的背景下，太陽能族群卻能逆勢掀起久違的全面反攻，顯示市場資金正快速轉向具備高度想像空間的題材型個股。法人指出，短線而言，「太空＋AI＋太陽能」屬於高度話題性的破壞式概念，容易吸引短線資金集中炒作，族群走勢波動勢必加劇；中長線則仍須回歸技術可行性與商業模式是否真正落地，後續發展仍有待時間驗證。

不過，從今日盤面可以明顯看出，只要題材夠新、故事夠大，即便大盤走弱，資金仍願意追逐具備想像空間的族群。太陽能概念股在馬斯克一句話催化下全面點火，也讓沉寂已久的族群重新站上鎂光燈，後續能否延續熱度，勢必成為市場關注焦點。

