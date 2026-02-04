馬斯克女兒打臉父親！證實找富豪登「極樂島」

美國司法部近日公開大批與已故淫魔富豪艾普斯坦調查文件，內容牽涉眾多國際政要富豪，其中特斯拉創辦人馬斯克相關內容引發關注。根據檔案顯示，標示為「Elon Musk」的帳號於2013年間與艾普斯坦討論假期行程，內容提及可能出現在聖巴瑟米島與英屬維京群島一帶，並詢問是否適合造訪。

馬斯克關係疏遠的女兒薇薇安威爾森2月1日在社群平台Threads連續發文，首度證實郵件真實性。她表示，檔案中電子郵件所標示的時間點，自己與家人確實身在加勒比海的聖巴瑟米島，這與文件內容高度一致，因此傾向相信郵件並非虛構。

薇薇安指出，父親試圖將相關郵件形容為「被斷章取義」的回應，反而從側面證實郵件存在。她強調在文件公布前並不知道相關電子郵件存在，對整起事件了解與外界同步。她承諾若未來取得任何能進一步驗證檔案內容的資訊，仍會選擇公開說明。

馬斯克已公開否認曾前往艾普斯坦的私人島嶼或參與相關活動，但女兒的證詞為事件增添新的面向。

風波未歇，法國巴黎檢察官辦公室3日宣布，已突襲搜索馬斯克旗下社群平台X在巴黎的辦公室，並傳喚馬斯克於4月出席聽證會說明。調查源自去年1月展開的案件，重點包括X平台演算法是否涉及干預法國政治，以及人工智慧聊天機器人Grok過去的圖片生成功能，曾被指可能生成女性與兒童不雅影像。

據外媒報導，此案由法國檢方網路犯罪部門主導，歐洲刑警組織也參與行動。調查範圍已擴大至涉嫌共謀持有與散布兒童色情影像，以及利用深偽技術侵犯肖像權等潛在犯罪。X平台與馬斯克目前尚未正式回應，僅曾否認相關指控並稱調查帶有政治動機。在女兒公開打臉與法國司法行動接連爆發下，馬斯克的爭議再度成為國際輿論焦點。

