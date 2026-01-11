馬斯克宣布將於七天內開源「 X 演算法 」涵蓋貼文與廣告推薦排序原始碼

社群媒體平台 X 擁有人馬斯克於週六表示，X 將在七天內向公眾開放其最新演算法原始碼，範圍涵蓋自然搜尋排序機制，以及用於推薦廣告與貼文內容的相關程式碼。

馬斯克透過 X 發文指出，未來演算法原始碼將每四週定期更新一次，並同步提供完整的開發者說明文件，協助外界了解演算法在不同階段的調整內容與運作邏輯，他並未透露首批開源程式碼的技術細節，但表示更新將持續進行。

歐盟日前已依《數位服務法》對 X 開罰，平台尚未說明此次開源的具體範圍與實施細節。圖:istockphoto

該項宣布正值 X 在歐洲面臨多項監管審查之際，歐盟執委會近期決定，延長先前針對 X 採取的監管保留措施至 2026 年底，要求該平台持續配合提供與演算法運作方式及非法內容擴散相關的資料，歐盟官員表示，相關措施旨在確保大型線上平台符合歐盟對透明度與內容治理的法規要求。

此外，巴黎檢察機關於去年對 X 展開刑事調查，重點關注其演算法是否存在系統性偏見，以及是否涉及不當蒐集或使用使用者資料。對此，X 公司曾公開回應，認為該調查具有政治動機，並指稱相關行動可能對平台使用者的言論自由造成影響。

在監管壓力持續升高的背景下，歐盟上個月依據《數位服務法》裁定 X 未能履行部分透明度義務，並對其處以 1.2 億歐元罰款。監管機構指出，違規事項包括平台訂閱驗證機制的設計、廣告資料庫資訊揭露不足，以及未能充分向研究人員開放平台公開資料的存取權限。

目前，X 尚未進一步說明此次演算法開源是否將涵蓋所有推薦模型，或僅限於部分核心系統，也未公布相關程式碼的發布平台與使用授權條件，外界普遍關注，這項措施是否能實質回應監管機構對平台透明度與內容擴散機制的長期要求，後續發展仍有待觀察。