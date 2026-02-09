馬斯克宣布戰略轉向！SpaceX優先打造月球城市 火星計畫延後

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志／美聯社）

在太空競賽再度升溫之際，全球首富馬斯克（Elon Musk）正重新調整其太空戰略。根據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導與馬斯克本人在社群平台X上的發言，太空探索技術公司（SpaceX）已將發展重心由火星轉向月球，並將打造「自我成長的城市」（self-growing city）列為優先目標，計畫在不到10年內實現。

綜合外媒報導，馬斯克表示，儘管SpaceX仍將致力於建立火星城市（Mars city），並預計在未來5至7年內展開相關行動，但「確保文明未來」才是壓倒性的核心目標，而月球路徑顯然更快、更具可行性。他的說法與外界近期觀察到的策略轉向相互呼應。

知情人士透露，SpaceX已向投資人說明，公司將優先推動登月計畫，並將火星任務延後處理。該公司目前將2027年3月設定為無人月球著陸的目標時間。

相較之下，馬斯克去年曾宣示，將在2026年底前向火星發射無人任務，甚至一度規劃在同年向這顆「紅色星球」發射5艘「星艦」（Starship）。然而，馬斯克近日已淡化今年抵達火星的可能性，坦言雖非全無可能，但機率偏低。

這一戰略轉向，亦與SpaceX近期的企業佈局密切相關。SpaceX已同意收購人工智慧公司xAI，交易完成後，SpaceX估值達1兆美元，xAI估值為2,500億美元。

合併備忘錄中提及，公司將強化在軌道人工智慧資料中心（orbiting artificial intelligence data centers）的部署，並支持建立長期月球基地（sustained lunar base）的構想。人工智慧與太空基礎設施的整合，被視為馬斯克未來太空殖民藍圖的一部分。

另一方面，美國國家航空暨太空總署（NASA）數年前已與SpaceX簽署合約，要求其開發可在月球軌道與NASA太空船會合的星艦，接載太空人並將美國太空人送往月球表面。此計畫亦是美國重返月球的重要環節。自1972年阿波羅計畫（Apollo program）最後1次任務以來，人類未曾再度踏上月球表面。

在國際層面，美國正面臨來自中國的激烈競爭。雙方均試圖在未來10年內將太空人送上月球，月球已重新成為大國科技與戰略實力的競爭場域。在此背景下，馬斯克選擇以月球為優先目標，不僅具有技術可行性考量，也可能帶有地緣政治與商業現實的盤算。

