馬斯克宣布：Model S、X將停產！改生產百萬機器人大軍

特斯拉執行長馬斯克1月28日在第四季財報會議上正式宣布，Model S與Model X兩款經典車型將自下一季起逐步縮減產量，並預計2026年全面停產。馬斯克形容這兩款車是時候功成身退、光榮退役，並呼籲有意購買者把握最後機會下單。

Model S與Model X作為特斯拉繼初代Roadster後歷史最悠久的車款，曾協助品牌在電動車市場站穩腳步。然而隨著全球電動車競爭加劇，這兩款車型售價不斷下調。目前Model S起售價約9.5萬美元，Model X則約10萬美元。相較之下，特斯拉主力車款Model 3與Model Y售價分別為3.7萬與4萬美元起，占去年159萬台總交車量的97%。

停產決定與特斯拉近年策略轉向密切相關。公司最新財報顯示，2025年全年營收948億美元，較前一年下滑3%，為近年首次年度營收下降。電動車銷售表現同樣疲弱，全年共售出164萬輛，年減9%。

面對電動車市場增速放緩，特斯拉正積極布局新事業。馬斯克表示，佛利蒙工廠將改為生產Optimus人形機器人，預計年產能可達100萬台。他強調，Optimus需要全新的零件與供應商網絡，與現有汽車供應鏈幾乎無法接軌，等於必須從頭建立新的供應體系。

特斯拉計畫本季發表第三代Optimus，稱其為首款專為大規模量產設計的機型。該公司希望這款雙足智慧機器人未來能勝任從工廠作業到居家照護等全方位任務。馬斯克預估，Optimus最快2027年底前可開放大眾購買。

除了機器人業務，特斯拉同時押注自動駕駛技術。公司證實Cybercab無人計程車將於2026年進入生產階段，該車款為首款無方向盤與踏板的純自駕設計車輛。初期將導入內部Robotaxi車隊，並開放消費者選購。

特斯拉並宣布對馬斯克創立的人工智慧公司xAI投資20億美元，xAI將為特斯拉自駕演算法、語音系統與機器人應用提供技術支援。分析師認為，這項投資有助特斯拉鞏固其在自駕車技術的領先地位。

值得注意的是，特斯拉能源與儲能部門表現亮眼，第四季營收達38.4億美元，年增25.5%，創下歷史新高。該部門受惠於全球對大規模電網電池儲能需求成長，已成為特斯拉的第二成長曲線。

