馬斯克宣布Model S、X今年停產 轉型生產人形機器人

特斯拉旗下電動車產品線將迎來重大調整，執行長馬斯克（Elon Musk）在最新財報會議上宣布，品牌兩個高階車系Model S以及Model X，都將於今年正式停產，之後特斯拉將改造這兩款的現有生產工廠，轉而投入生產特斯拉人型智慧機器人。

馬斯克也計劃將加州佛利蒙特工廠轉作生產人型機器人，象徵公司策略重心進一步由傳統電車轉向人工智慧與機器人領域。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／馮康蕙

