馬斯克宣布Neuralink 2026 願景 ! 自動化腦機手術＋大規模量產

火報記者 陳銳/報導

特斯拉執行長馬斯克表示，其創立的腦機介面公司 Neuralink 正計劃在 2026 年實現腦植入設備的「大規模生產」，並同步導入高度自動化的手術流程，期望加速相關技術從實驗階段邁向實際應用。

馬斯克近日在社群平台 X 發文指出，Neuralink 未來將把重心放在產線擴充與手術自動化上，以提升植入效率與一致性，該技術的核心目標，是協助脊髓損傷等神經系統疾病患者，透過腦部植入晶片，直接以意念操控外部裝置，改善行動與溝通能力。

廣告 廣告

Neuralink可協助神經損傷患者以意念操控裝置，目前已有受試者能操作電腦與進行日常活動。圖:istockphoto

目前已有首位受試者成功使用 Neuralink 的植入設備進行多項日常操作，包括玩電子遊戲、瀏覽網頁、在社群平台發文，以及在筆記型電腦上移動游標，顯示該技術在實際應用上的初步潛力。

Neuralink 的研發進程過去曾多次遭遇監管挑戰，美國食品藥物管理局（FDA）曾於 2022 年駁回其人體試驗申請，要求公司補強安全性相關問題，在完成必要調整後，Neuralink 於 2024 年正式獲准展開人體試驗，成為其發展的重要轉折點。

公司先前透露，截至去年 9 月，全球已有 12 名重度癱瘓患者植入 Neuralink 腦部晶片，並能透過思考來操控數位或實體工具，相關測試仍在持續進行中。資金方面，Neuralink 也在今年 6 月完成一輪融資，籌得約 6.5 億美元，為後續研發與量產計畫提供支撐。