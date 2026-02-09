馬斯克宣布Space X要在月球建「自生城市」 10年內達成

SpaceX老闆馬斯克宣布要在月球建城市，圖為他和女伴齊利斯2月1日出席佛羅里達州一場婚禮。（美聯社）



美國億萬富豪馬斯克8日表示，其所創辦的太空探索公司SpaceX將會轉移發展重點，目標是在月球上建立一座「自生」城市，預計10年內可以建成。

馬斯克在社群平台X發文補充，「這就是說，SpaceX會努力建一座火星城市，會在約5到7年內開始做，但更優先的事項是，確保文明化的未來和月球會比較快（達成）。」

馬斯克估計，要在火星上建一座自生城市，需要超過20年的時間。

馬斯克旗下SpaceX和xAI合併估市值衝1.25兆美元

路透報導，馬斯克這番談話是回應《華爾街日報》6日一篇報導指出，SpaceX已經向投資者表示，優先事項是上月球，然後再去火星，目標在2027年3月達成無乘載人員登陸月球任務。

馬斯克在去年曾說，計畫在今年底達成無人登陸月球任務。

美國近十年努力想把太空人送返月球，但也面臨來自中國的嚴峻挑戰。自1972年最後一次阿波羅登月任務後，再也沒有人類登陸月球。

火箭衛星公司SpaceX稍早宣布同意收購馬斯克旗下的xAI公司。外界估，SpaceX的市值為1兆美元，xAI則為2500億美元。

