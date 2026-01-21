馬斯克宣戰黃仁勳 特斯拉AI晶片要甩輝達好幾條街

記者鍾釗榛／綜合報導

AI晶片成為發展自動駕駛的關鍵。（翻攝Tesla網站）

特斯拉創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）再度放大招，他宣布一項超狂的AI晶片計畫，未來每九個月就推出一代新晶片，速度比Nvidia、AMD的年度更新快上好幾倍。目標不只是比別人快，更是要做出全球產量最高的AI晶片，推進自動駕駛、Robotaxi和Optimus機器人技術的極速創新。

AI晶片是Robotaxi和Optimus機器人技術核心。（圖／翻攝Tesla網站）

AI5晶片性能狂飆

據馬斯克透露，AI5晶片已接近完成，將由三星與台積電合作生產，分別使用2nm與3nm製程。AI5性能比現有AI4提升50倍，功耗效率也提升3倍，專門為全自動駕駛與機器人應用量身打造，目標就是讓特斯拉的FSD運算速度突破硬體極限。

廣告 廣告

AI5晶片目標是讓特斯拉FSD運算速度突破硬體極限。（圖／翻攝Tesla網站）

AI6瞄準超越AI5

更狂的是，AI6已進入早期開發階段，計畫在2028年量產，性能將比AI5再翻一倍。特斯拉已與三星簽下165億美元協議，全力支援AI6開發。未來AI7、AI8、AI9也將遵循這個九個月週期，不斷迭代更新，馬斯克直言：「我們就是要用速度和量產優勢，把AI推向極限。」

資料中心需求暴增

隨著AI硬體需求激增，資料中心對記憶體晶片的消耗預計在2026年達到70%，這不僅讓供應鏈壓力倍增，也可能推高整體電子產品成本。馬斯克認為，垂直整合策略將幫助特斯拉掌握晶片設計主導權，確保自家AI系統持續領先市場。

更多三立新聞網報導

汽車大廠「全面電動化」引恐慌！經銷商警告：價值可能蒸發

奧迪發表F1賽車 鈦銀＋紅黑塗裝首度曝光

怎能不愛車／買不起沒關係 因為1700萬只是這輛車的改裝費

怎能不愛車／特斯拉前員工創業 打造限量手工電動跑車

