馬斯克宣稱2027年底你就能買到特斯拉機器人 指生產延誤全因「S型曲線」

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）1月22日於瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）上發表重要談話，明確指出該公司研發的人形機器人「Optimus」預計將在2027年底前正式對大眾販售。馬斯克強調，人形機器人技術的發展速度將會超乎預期，未來每個人都可能擁有一台以上的機器人，其數量甚至將超越人類總數。



在論壇的一場對談中，貝萊德（BlackRock）執行長兼世界經濟論壇臨時聯席主席芬克（Larry Fink）針對Optimus機器人何時能廣泛應用於製造業提出詢問。對此，馬斯克回應表示，目前已有部分Optimus機器人在特斯拉工廠執行簡單任務；他預期到2026年底前，機器人將具備處理更複雜任務的能力，並全面投入工業環境的部署。

解決長照問題的關鍵方案

對於消費市場最關心的上市時程，馬斯克抱持高度樂觀。他表示：「明年（2027 年）底前，我們將開始向大眾銷售人形機器人。屆時我們有信心產品能達到極高的可靠度與安全性，功能範疇也將極其廣泛，基本上能滿足使用者的任何需求。」馬斯克描繪了一個未來場景，認為機器人能負擔起看護兒童、照顧寵物或陪伴長輩等家務工作。他特別提到，在年輕勞動力相對短缺的趨勢下，昂貴的長照服務讓許多家庭壓力沉重，而具備高度安全性的機器人將成為解決長輩照護問題的關鍵方案。

然而，馬斯克也並未避談產能爬坡面臨的艱鉅挑戰。他1月20在社群平台X上針對無人計程車Cybercab的生產進度發表評論，指出Optimus與Cybercab的生產初期都將面臨極大的困難。馬斯克解釋，生產效率通常遵循「S型曲線」（S-curve）增加，初期進展會因為新零件與複雜工序而顯得「痛苦地緩慢」，但隨著製程成熟，最終將達到「驚人的快速」。他強調，由於Optimus幾乎所有零組件都是全新研發，量產初期的低產率是必經的過程。

產業專家對機器人量產持保留態度

產業專家與相關高層則對人形機器人的大規模量產持保留態度。業界普遍認為，由於缺乏訓練底層 AI 模型的行為數據，人形機器人的規模化在技術上具有極高難度。特斯拉股東、馬奧尼資產管理公司（Mahoney Asset Management）執行長馬奧尼（Ken Mahoney）分析指出，市場目前迫切需要看到的是「可規模化製造」的具體證明、明確的法規路徑，以及更透明的單位經濟效益。

