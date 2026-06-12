馬斯克富可敵國 SpaceX掛牌成全球第6大企業

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（中央社記者廖漢原紐約12日專電）美國太空探測公司SpaceX今天掛牌上市，收盤上漲19.22%，首日交易市值約達2.2兆美元，居全球第6大企業。時報廣場跨年倒數水晶球特別升起慶祝，創辦人暨執行長馬斯克身家暴漲成為首位資產破兆美元的富豪，其他科技新貴甚至國家都望塵莫及。

那斯達克上午開盤後，SpaceX午間可見交易價，最高大漲超過3成，12日收盤價為160.95美元，上漲19.22%，公司市值約2.2兆，居全球企業排名第6。為慶祝創立23年的SpaceX上市，時報廣場跨年水晶球收市後亮起紅色升起，吸引遊客目光。

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身兼SpaceX與特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克（Elon Musk），12日成為全球首位身家破兆美元超級富豪。紐約時報（New York Times）估計，馬斯克約持有SpaceX達64億股，若加上特斯拉股權及其他投資，身價約達1.1兆美元，超越許多國家年度國內生產毛額（GDP）。

馬斯克身價大漲，身家約在2000億至3000多億美元的谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）、甲骨文（Oracle）創辦人兼執行長艾里森（Larry Ellison）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta創辦人兼執行長祖克伯（Mark Zuckerberg），5位富豪資產加起來才能達到馬斯克的境界。

身家估計約在2000億美元上下的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、約1450億的投資天王巴菲特（Warren Buffett）等也難以比擬。

華爾街股市在2010年代中企上市潮後，長期未見規模龐大的IPO。SpaceX創造的未來氣氛下，道瓊、標普500與那斯達克指數12日都收高。輝達、蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜、Meta與特斯拉等AI科技股，也同步走高。

除了馬斯克、SpaceX員工與初期投資人一夜成富豪，負責上市安排的投資銀行高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利 （Morgan Stanley）等，也有約上億美元的承銷傭金進帳。

全球投資人參與SpaceX上市熱，超過5億新股在資本市場流通，散戶在出現交易價後也有機會買到少量股份。（編輯：田瑞華）1150613