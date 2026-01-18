馬斯克怒告OpenAI、微軟！索討1340億美元不當獲利 再嗆：沒我就沒ChatGPT

馬斯克向OpenAI及微軟發起史詩級索賠。（翻攝IG）

科技巨頭間的恩怨情仇再度升級！全球首富馬斯克（Elon Musk）週五向美國聯邦法院提交最新文件，針對其創辦的AI巨頭OpenAI及合作夥伴微軟（Microsoft）發起史詩級索賠。馬斯克主張，由於兩家公司背棄了最初的非營利承諾，他有權追討高達1,340億美元（約新台幣4.23兆元） 的「不當得利」。

「沒我就沒OpenAI」 馬斯克律師：他教會他們如何規模化

根據《路透社》報導，法庭文件顯示，馬斯克的法律團隊提出數據證明，OpenAI 今日的成就很大程度上歸功於馬斯克早期的投入。馬斯克的首席律師莫洛（Steven Molo）在給路透社的聲明中直言：「沒有馬斯克，就不會有 OpenAI。」

廣告 廣告

律師強調，馬斯克不僅提供了60%的早期種子資金（約3,800萬美元），更無私分享其商業規模化的專業經驗，並以其個人名望為這家當時的初創公司背書。這份文件指出，OpenAI從馬斯克的貢獻中獲益高達655億至1,094億美元，而微軟也因此獲利133億至251億美元。

索賠4.23兆！馬斯克引用「天使投資人」邏輯討債

馬斯克在訴狀中比喻，正如早期投資者能獲得遠超初始投資額的回報，他現在尋求的是將OpenAI與微軟賺取的「非法利益」予以剝離並歸還給他。他認為，OpenAI轉型為營利實體，徹底違反了2015年創立時的使命，因此他應享有這些因他而生的巨大財富。

除了巨額賠償金，馬斯克還可能尋求懲罰性損害賠償，甚至要求法院對兩家公司下達禁制令。

OpenAI 回擊：這是一場「不認真的騷擾運動」

面對馬斯克咄咄逼人的法律行動，OpenAI週五也發表強硬聲明，稱馬斯克的索賠要求是「不認真的」，並指控馬斯克正針對公司進行一場長期的「騷擾運動」。

微軟方面則尚未在非辦公時間正式回應賠償金額一事，但此前其律師曾駁斥，沒有證據顯示微軟有任何「教唆或幫助」OpenAI違約的行為。

四月開庭對決！法官批鬥專家證詞是「編造的」

OpenAI與微軟在另一份文件中回擊，馬斯克所引用的專家證詞——由經濟學家瓦贊（C. Paul Wazzan）計算的數千億美元估值，根本是「憑空編造、無法驗證且前所未有」。兩家公司已請求法官限制該名專家在陪審團面前的陳述，避免誤導判決。

這場科技史上的世紀官司預計將於明年4月在加州奧克蘭（Oakland）開庭。隨著馬斯克成立競爭對手xAI並推出聊天機器人Grok，他與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）之間的法庭鬥爭，也將被視為AI市場龍頭地位的另一種角力。

更多鏡週刊報導

曾被指「收紅錢」！中天林宸佑涉共諜案遭收押 郭昱晴：迴力鏢打回去了

海陸中士投共案外案「查到中天記者林宸佑」 檢方：涉買通現役軍人提供報酬

柬泰邊境現「KK園區2.0」？疑似巨型詐騙新據點 圍牆超高、頂部鋪滿碎玻璃...戒備森嚴如監獄