馬斯克急撇淫魔案！女兒發文打臉：當時就在島上…
國際中心／李筱舲報導
美國司法部近日大動作公開高達300萬頁的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）淫魔檔案，讓俗稱「蘿莉島」的小聖詹姆斯島再次成為全球輿論焦點。檔案內容揭露多位政商名流曾頻繁出入該島，而億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也被捲入其中。儘管馬斯克第一時間極力否認曾踏足該島，卻遭女兒薇薇安（Vivian Wilson）公開打臉，指稱自己曾與父親一同造訪過島嶼。
馬斯克（右）與淫魔富豪艾普斯坦（左）私下電郵記錄被公布。（圖／翻攝自X@epsteinsintern、美聯社提供）
每司法部公開300萬頁檔案：馬斯克2013年電郵現蹤 主動詢問派對行程
據外媒報導，在美國司法部公開艾普斯坦的電郵內容中，馬斯克與艾普斯坦在2012年至2013年間數次通信，馬斯克曾寫信詢問對方：「島上哪一天、哪一晚會有最瘋狂的派對？」，他甚至在一封回覆艾普斯坦的郵件提到，自己一整年工作到快瘋了，渴望到聖巴泰勒米等地的派對場合放鬆，並直言自己對平靜的私人島嶼行程並不感興趣。事實上，馬斯克先前曾公開表示自己曾收到艾普斯坦的「登島」邀請，但他強調自己明確拒絕了。
馬斯克女兒薇薇安發不自殺聲明證實當時確實在羅莉島上。（圖／翻攝自IG ＠vivllainous）
馬斯克否認赴島遭女兒打臉！薇薇安發不自殺聲明證實：當時確實在島上
然而，這番自清說法卻遭馬斯克的女兒薇薇安打臉。薇薇安在社群平台直言：「我就開門見山直接說了，不再含糊其辭。我可以證實，在電郵提到的時間點，我們確實身處聖巴瑟米島（St. Barth's），因此我相信那些郵件是真實的。」她更直接批評馬斯克辯稱「斷章取義」的行為根本是自欺欺人，諷刺他否認也無法掩蓋真相。薇薇安強調，自己過去對這些電郵毫無所知，目前是與大眾同步了解資訊，並表示若掌握任何可證實的資訊，絕對會出面。她還接受網友建議，聲明澄清自己「並沒有自殺傾向」。
原文出處：馬斯克否認赴淫魔富豪「極樂島」！女兒發不自殺聲明打臉「當時就在島上」
更多民視新聞報導
袁惟仁57歲病逝！昔出軌爭議再被掀…
2025網紅榜大洗牌！他「再封王」自嘲：老兵不死
金屬市場大崩盤！專家直指「禍首是中國」
其他人也在看
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
網紅未婚懷孕嫁球星竟是噩夢？婚禮1個月後揭黑幕
娛樂中心／杜子心報導南韓網紅金智妍（김지연）外型甜美，在社群累積18萬粉絲追蹤，過去她因參加戀愛實境節目《戀愛捕手》走紅，2024年宣布與韓職投手鄭哲元未婚懷孕，同年產下一子，兩人直到2025年底才結婚並補辦婚禮，原本被視為修成正果的幸福婚姻，卻在婚禮結束短短一個月後急轉直下。金智妍近日透過律師正式提起離婚訴訟，首度對外揭露婚姻內幕，指控丈夫不僅對她施以家暴，還疑似發生婚外情，消息曝光後瞬間引爆南韓網友討論。
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
羅友志81歲父親驟逝！ 他哽咽發聲哀嘆遺憾：來不及完整和解
資深媒體人羅友志除了經常發表對時事的觀點，也分享過與家人的互動，尤其他曾提到爸爸對他期望很高，可直到當記者第10年才獲得爸爸的公開認可。然而，羅友志坦承這段父子關係仍不好，沒想到還沒完整和解，爸爸就在日前離世了，享壽81歲。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
高慧君「斷片式昏倒」！臉部朝下重摔臉骨骨折 驚悚傷勢曝光
高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾...
前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」
袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」
修杰楷閃兵停工3個月首發文！IG曬跑步照「6字」揭近況
男星修杰楷去年捲入「閃兵案」風波，遭警方拘提並被檢方求刑2年8個月，之後低調消失在大眾視線中。今年1月初，他才低調出席金曲歌王蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧的追思會，當時全程陪伴家人，未多談演藝規劃。1日，修杰楷終於在社群平台更新動態，短短六個字的分享立刻引起粉絲討論。
一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人
王菲前夫李亞鵬2014年創辦嫣然天使兒童醫院，最近爆出欠租上億元；然而近來主業是直播帶貨的李亞鵬，卻因此意外點燃一場全民善意的營救行動。憑藉近乎「笨拙」的真誠，以及網傳繼女竇靖童與前妻的助攻，他在72小時內捲動32萬網友自發捐款破新台幣8,600萬元，單場直播銷售額更是飆破2億多元，社群一週漲粉93萬。
辦5分鐘業務等2小時！陽帆被爆「超扯行徑」網友被暖哭 女兒回應親揭私下真面目
Melody在Threads上遭網友爆料奧客行徑引發討論，不過Threads上也有暖心故事，68歲資深藝人陽帆排隊等了2小時，依然對電信業門市人員態度親切，甚至請吃飯糰，讓網友直呼：「在那種被奧客轟炸到懷疑人生的時刻，這袋御飯糰真的差點讓我當場噴淚。」