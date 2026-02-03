馬斯克急撇淫魔案！女兒發文打臉：當時就在島上…

國際中心／李筱舲報導



美國司法部近日大動作公開高達300萬頁的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）淫魔檔案，讓俗稱「蘿莉島」的小聖詹姆斯島再次成為全球輿論焦點。檔案內容揭露多位政商名流曾頻繁出入該島，而億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也被捲入其中。儘管馬斯克第一時間極力否認曾踏足該島，卻遭女兒薇薇安（Vivian Wilson）公開打臉，指稱自己曾與父親一同造訪過島嶼。

馬斯克（右）與淫魔富豪艾普斯坦（左）私下電郵記錄被公布。（圖／翻攝自X@epsteinsintern、美聯社提供）

每司法部公開300萬頁檔案：馬斯克2013年電郵現蹤 主動詢問派對行程

據外媒報導，在美國司法部公開艾普斯坦的電郵內容中，馬斯克與艾普斯坦在2012年至2013年間數次通信，馬斯克曾寫信詢問對方：「島上哪一天、哪一晚會有最瘋狂的派對？」，他甚至在一封回覆艾普斯坦的郵件提到，自己一整年工作到快瘋了，渴望到聖巴泰勒米等地的派對場合放鬆，並直言自己對平靜的私人島嶼行程並不感興趣。事實上，馬斯克先前曾公開表示自己曾收到艾普斯坦的「登島」邀請，但他強調自己明確拒絕了。

馬斯克女兒薇薇安發不自殺聲明證實當時確實在羅莉島上。（圖／翻攝自IG ＠vivllainous）

馬斯克否認赴島遭女兒打臉！薇薇安發不自殺聲明證實：當時確實在島上

然而，這番自清說法卻遭馬斯克的女兒薇薇安打臉。薇薇安在社群平台直言：「我就開門見山直接說了，不再含糊其辭。我可以證實，在電郵提到的時間點，我們確實身處聖巴瑟米島（St. Barth's），因此我相信那些郵件是真實的。」她更直接批評馬斯克辯稱「斷章取義」的行為根本是自欺欺人，諷刺他否認也無法掩蓋真相。薇薇安強調，自己過去對這些電郵毫無所知，目前是與大眾同步了解資訊，並表示若掌握任何可證實的資訊，絕對會出面。她還接受網友建議，聲明澄清自己「並沒有自殺傾向」。





