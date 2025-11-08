馬斯克想蓋大型晶圓廠！黃仁勳「1句點破」喊不可能：想取代台積電太難

國際中心／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近向股東宣布，想蓋一座超大型晶片工廠，替自家生產晶片，目標是未來每個月能做出一百萬顆。不過，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣受訪時回應說，要做到台積電（TSMC）那種水準，幾乎不可能。

馬斯克想蓋一座大型晶圓廠，不過黃仁勳認為，要做到台積電（TSMC）那種水準，幾乎不可能。（組合圖／資料照、馬斯克X）

根據《Wccftech》報導，黃仁勳指出，晶片製造是非常複雜的專業，不是想做就能做，就連像英特爾（Intel）這種老字號公司，在晶圓代工領域也還在苦撐。他說，這不是有錢就能辦到的事，背後需要幾十年的經驗累積、嚴謹的製程控制，以及龐大的供應鏈整合能力。

據了解，馬斯克想自行蓋廠，是因為擔心晶片不夠用。他認為台積電、三星（Samsung）和英特爾的產能，可能無法完全滿足特斯拉未來車用晶片與AI運算需求，所以想打造所謂的「TeraFab」工廠。不過，這樣的計畫成本恐怕要上看數千億美元。

黃仁勳此行來台，也與台積電高層會面。他也強調，台積電的技術與穩定度，是整個產業的關鍵。

外界認為，特斯拉如果要支撐自駕車與人形機器人計畫，確實需要大量晶片，但要自己建廠並追上台積電，難度極高。

