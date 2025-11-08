馬斯克想蓋大型晶圓廠！黃仁勳「1句點破」喊不可能：想取代台積電太難
國際中心／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近向股東宣布，想蓋一座超大型晶片工廠，替自家生產晶片，目標是未來每個月能做出一百萬顆。不過，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣受訪時回應說，要做到台積電（TSMC）那種水準，幾乎不可能。
根據《Wccftech》報導，黃仁勳指出，晶片製造是非常複雜的專業，不是想做就能做，就連像英特爾（Intel）這種老字號公司，在晶圓代工領域也還在苦撐。他說，這不是有錢就能辦到的事，背後需要幾十年的經驗累積、嚴謹的製程控制，以及龐大的供應鏈整合能力。
據了解，馬斯克想自行蓋廠，是因為擔心晶片不夠用。他認為台積電、三星（Samsung）和英特爾的產能，可能無法完全滿足特斯拉未來車用晶片與AI運算需求，所以想打造所謂的「TeraFab」工廠。不過，這樣的計畫成本恐怕要上看數千億美元。
黃仁勳此行來台，也與台積電高層會面。他也強調，台積電的技術與穩定度，是整個產業的關鍵。
外界認為，特斯拉如果要支撐自駕車與人形機器人計畫，確實需要大量晶片，但要自己建廠並追上台積電，難度極高。
晶片大戰如火如荼，像是Google、Meta、AWS等科技巨頭，為了不再過度依賴輝達，近年來不遺餘力的研發自家ASIC晶片，專家預估，明年開始ASIC的成長率可能將超越GPU，對輝達造成威脅。不過輝達...華視 ・ 9 小時前
中國電動車產業除了產能過剩、削價競爭等慘況，最近又有勞權問題再次浮上檯面。小米為了從手機轉戰電動車市場，將大量銷售據點轉型成電動車體驗店。而一名叫作王培志的員工，一人竟要承辦267間門市的轉型工作，疑似積勞成疾、昏倒後數天不幸身亡。 一位小米員工之死，揭露中國電動車產業基層淪為國家發展需求的犧牲品。執行長雷軍有矽谷科技巨頭般的野心，甚至學起特斯拉執行長馬斯克，直接睡在電動車工廠。加班文化與發展野望下，不只是血汗，更隱藏安全隱憂…… 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
美國電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，會上以75%同意的壓倒性比例，通過了執行長馬斯克的天價薪酬案。不同於直接的現金給予，馬斯克的薪酬將以股票獎勵，價值可達1兆美元 (約30兆台幣)。不過，馬斯克想真的成為世上首位「兆億美元富翁」(trillionaire)，他須在10年內大幅提高公司市值，並達成各種嚴苛目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雖然特斯拉人形機器人Optimus已能在萬聖節發糖果、露一手中國功夫，並在日前的股東年會上跳舞，但億萬富豪馬斯克有更大的...聯合新聞網 ・ 7 小時前
[NOWnews今日新聞]全球最大電商亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜全球開店在上個月底舉行「2025台灣跨境電商高峰會」，公布2026年發展策略以及多項升級服務和新工具。最新經濟部表示，台灣專館正式...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高院指出，曾耀鋒、張淑芬羈押期原訂11月12日屆滿，日前提訊兩人召開延押庭，聽取兩人、辯護律師及高檢署檢察官意見。審酌兩人均遭判重刑，涉案金額龐大、被害人眾多，且曾耀鋒曾有通緝紀錄，認定仍有逃亡之虞，因此裁定延押。台北地方法院一審認定，曾耀鋒吸金詐騙金額達83...CTWANT ・ 17 小時前
金鐘主持人澎恰恰近年因債務問題頻登新聞版面，本刊去年底（2024）獨家報導，王姓合夥人指控，澎恰恰與陳姓金主曾計畫共同成立娛樂公司，未料陳片面解約，將投資額領走，王男因此提告澎恰恰及陳姓金主涉嫌詐欺、背信等罪。澎恰恰今（7日）下午現身台北地檢署召開庭訊，耗時逾2小時釐清案情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Andy 表示，自 3 月 11 日他在個人頻道上發布影片《10 年了！227 萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》不久遭提告，經歷約 8 個月調查後，終於收到不起訴決定。他強調：「我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。」...CTWANT ・ 1 天前
（中央社記者曾依璇巴黎8日專電）葡萄牙自由倡議黨（IL）國會顧問暨國際關係專家葛梅斯撰文指出，歐洲對台灣議題的討論長期被視為外交上的附帶補充，被納入更廣泛的中國議題和戰略自主辯論中，但此做法已不符現實。中央社 ・ 7 小時前
大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...聯合新聞網 ・ 6 小時前
（記者蔡函錚／綜合報導）王子（邱勝翊）與粿粿的婚變風波延燒不止，近日又因網路瘋傳一張疑似「裸擁照」的畫面，再度 […]引新聞 ・ 16 小時前
香港沙田官立小學近日開放學生使用簡體字應考，引發輿論爭議。對此，前任香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英表示，繁體字、粵語與高水準的英語能力都是香港特色，有必要保留，在香港主權移交前，都深入討論過要維持。鏡新聞 ・ 12 小時前
美國總統川普6日於白宮舉行中亞五國峰會，邀請哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼總統出席，這是中亞五國領袖首次齊聚白宮，美方希望透過拉攏中亞五國，擴大美國的稀土供應，並抗衡中俄在當地的影響力。此台視新聞網 ・ 6 小時前
[NOWnews今日新聞]中美洲國家巴拿馬政府部門公布最新對外出口數據，台灣已經成為該國第二大出口國，約有12.3%商品出口到台灣，其中，台灣每年進口近3萬公噸的白蝦，讓巴拿馬取代宏都拉斯，成為台灣最...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
美國川普政府近日發布一項極具爭議性的新指令，大幅擴大外國人申請赴美居留簽證時的健康審查範圍。該指令要求簽證官員在評估申請人是否構成「公共負擔」（public charge）時，必須將非傳染性慢性疾病納入考量，此舉引發移民倡議團體嚴厲批評，認為是利用「健康歧視」作為移民門檻。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天表示，中國當局已確認部分恢復安世半導體（Nexperia）晶片的出口，舒緩了先前讓汽車製造商憂心的封鎖禁令。中央社 ・ 1 小時前
歌手黃明志日前捲入網紅謝侑芯命案，傳聞兩人在房內共度一晚，黃明志稱沒碰毒品，卻被大馬警方打臉尿檢對4種毒品呈陽性反應。到底兩人當晚房內發生什麼事？媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，可能是黃明志要提供工作機會給謝侑芯約在飯店來談，因黃明志名氣較高，自然會心想「不要拉倒，我換人」，謝侑芯當然只好現身。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎昨（7）日在臉書震撼宣布「高掛球拍退役」，結束球員生涯。其實在去年年底膝蓋動刀後便有跡可循，因為戴資穎再沒有出戰任何國際賽事；粉絲相當不捨，同時也給戴資穎最溫暖的祝福，現在知名英國球評也發文感念，「她更值得被銘記的，是那份不論輸贏、始終如一的體育精神。戴資穎博士，退休快樂。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台積電今（8）日舉行年度運動會，並首度邀請輝達執行長黃仁勳出席。黃仁勳表示，很高興參加台積電運動會，他也愛台積電；並強調要謝謝台積電，輝達不能沒有台積電，雙方建立了2間很棒的公司。中天新聞網 ・ 11 小時前
【記者呂承哲／新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會今（8）日在新竹縣體育場熱鬧登場，最大驚喜嘉賓是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。他一上台就以中文開場：「我的台積電好朋友，你好！」並高喊「誰愛台積？」「我愛台積！」帶動全場歡呼。黃仁勳笑稱，這次是台積電董事長魏哲家特別要他「講國語」，讓現場笑聲不斷。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前