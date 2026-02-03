馬斯克惹上大麻煩！旗下AI生圖爆爭議 法國檢方突擊搜索

記者高珞曦／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）的社群平台X，最近因為AI聊天機器人Grok涉及生成不雅圖像與深偽（deepfake）不雅片，讓馬斯克惹上大麻煩，法國檢方傳喚馬斯克出席今年4月20日的聽證會，以釐清爭議。

全球首富馬斯克創設的社群平台X近期因AI聊天機器人Grok大量生成不雅圖片、發表爭議言論受各國關注。（圖／路透）

據《CNN》、《BBC》報導，法國巴黎檢察官辦公室日前突襲搜索X在巴黎的辦公室，調查X平台的人工智慧（AI）聊天機器人Grok圖片生成功能的「刺激模式」（Spicy Mode）所涉案件，因為此功能曾允許用戶生成與真實人物、女性或兒童被性化處理的深偽圖片。

Grok還曾發表其他不當言論，如反猶內容、稱讚希特勒，以及「奧斯威辛集中營的毒氣室是用來以氰化物消毒對抗斑疹傷寒」等，這在法國構成違法的納粹大屠殺否認內容，引起各界強烈批評。

開發Grok的xAI公司嘗試限制機器人功能以挽救輿情。（示意圖／路透）

據報，目前此案可能涉及7項罪名，包括共謀持有兒童色情影像、製作深偽色情影像涉及誹謗他人肖像權、否認反人類罪等。各國也紛紛關注此案發展，歐盟、印尼、馬來西亞等國家陸續發起調查，或直接封鎖該功能。開發Grok的xAI公司透過聲明滅火，表示未來不會在違法國家開放此類功能，並將限制為付費用戶專屬。

對此，法國檢方已傳喚馬斯克與前任X的執行長雅卡里諾（Linda Yaccarino），出席今年4月20日將召開的聽證會，且有多名X平台的員工以證人身分協助調查。然而馬斯克或X公司仍未就此事作出回應。

