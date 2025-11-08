馬斯克憑什麼獲1兆美元薪酬？外媒直白分析

▲特斯拉6日在德州股東大會上，投票通過馬斯克高達1兆美元的薪酬方案，有外媒分析，特斯拉不惜花大錢留住馬斯克，有其道理。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國知名電動車大廠特斯拉（Tesla）， 當地時間6日在德州奧斯汀召開股東大會，投票通過馬斯克（Elon Musk）高達1兆美元的薪酬方案，雖然要求馬斯克在10年內達成多項目標，才能獲得完整的股票獎勵，但已是相當驚人的數字。為何特斯拉願花費這麼大代價留住馬斯克，有外媒分析形容，沒了馬斯克的特斯拉，將有如沒有起司的披薩。

根據《BBC》報導，雖然馬斯克因其政治立場而引來大票批評者，但同樣擁有許多相信他的支持者，這些人對他實現願景的能力毫不懷疑，包含那些投票通過薪酬方案的股東們。

廣告 廣告

紐約金融分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，如果馬斯克成功達到目標，將為股東們創造數兆美元的企業價值，投資回報不可謂不豐厚，在他看來，稱馬斯克是「現代的愛因斯坦、愛迪生」也不為過，若特斯拉放任馬斯克離開，那他的AI計畫、高科技遠見也會一併被帶走，直言：「沒有馬斯克的特斯拉，就像沒有起司的披薩。」

艾夫斯補充說，自己並不持有特斯拉的股份，而是出於自己工作的證券公司角度來做分析，認為馬斯克雖然行為另類、招致不少憎恨，但他敢於涉足他人不敢涉足的領域：「很多人就喜歡他這一點，正因如此他才成為世界首富。這有助於歐洲汽車的銷售嗎？沒有，但有助於特斯拉贏得AI競賽。」

倫敦金融服務公司蘭斯頓（Hargreaves Lansdown）的布里茨曼（Matt Britzman），本身也有投資特斯拉，他表示雖然馬斯克的政治立場，確實引來一些針對特斯拉的示威活動、破壞活動，但以特斯拉的收益而言，這種影響微不足道。反而，特斯拉的價值大約有1/3，可以歸因於所謂的「馬斯克溢價」，如果沒有馬斯克，特斯拉的價值也許不會這麼高。

科羅拉多大學（University of Colorado）的法學教授利普頓（Ann Lipton）則指出，薪酬方案裡列的很多目標，都是「非常高」的里程碑，但並沒有限制、禁止馬斯克，繼續表達其政治或議題立場：「在我看來，無論目標是什麼、多麼遠大，這份薪酬方案都不會阻止他參與任何他想參與的事。對馬斯克的雄心壯志來說，或許天空、火星才是極限。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

超過75%投下贊成票！馬斯克1兆美元薪酬方案 特斯拉股東會通過

馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失：由AI接管生活

馬斯克Grokipedia不是對手！維基百科創辦人吐槽 外媒：根本抄襲