馬斯克應烏克蘭請求切斷俄軍星鏈服務

（德國之聲中文網）本周四（2月5日），烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，俄羅斯軍隊在前線使用的星鏈互聯網終端已被停用。此前，烏克蘭請求馬斯克的SpaceX公司幫助，中斷俄羅斯在烏克蘭使用星鏈服務。

費多羅夫的顧問別斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）表示，俄軍隨後失去了指揮控制以及無人機導航能力。他說，在多個地區進攻已經停止。

俄官員尚未就此表態。

烏克蘭正在登記其民用和軍用星鏈用戶，將這一數據庫作為一份“白名單”，允許烏克蘭境內的登記設備運作，未登記終端則被停用。

俄軍事博客稱星鏈終端大範圍中斷

周四，俄羅斯軍事博客作者也報道稱，在烏克蘭前線出現大範圍的星鏈互聯網終端被切斷。至少9名與俄軍關系密切的博主稱，相關連接被切斷，並表示這可能削弱莫斯科的無人機作戰能力，阻礙部隊之間的協調。

廣告 廣告

上周，馬斯克在X平台上表示：“看上去，我們所采取的阻止俄羅斯未經授權使用星鏈的措施取得了效果。”

費多羅夫也在X表示，初步步驟已經取得成效。“感謝你與我們站在一起。你是真正的自由捍衛者，是烏克蘭人民真正的朋友。”

周四，費多羅夫在X發帖稱，“白名單”正在運作中。

上周，烏克蘭表示，在俄羅斯襲擊使用的遠程無人機上，發現了星鏈終端設備，烏方隨即請求SpaceX協助。

費多羅夫1月29日在X寫道：“獲悉俄羅斯無人機搭載星鏈連接設備並在烏克蘭城市上空運作後數小時，國防部團隊迅即聯絡了SpaceX，並提出解決問題的具體方法。”

費多羅夫上月就任國防部長。2022年時，他擔任數字部長，在俄羅斯入侵後，他說服馬斯克為烏克蘭提供星鏈服務。

烏軍使用數萬個基於衛星的星鏈互聯網絡連接，用於戰場通訊以及操作部分攻擊無人機。

俄羅斯在戰場上使用多少星鏈終端尚不明確。烏克蘭前任軍事情報負責人曾於2024年初表示，約有數千個。星鏈則表示，未與俄羅斯開展業務。

（美聯社、法新社、路透社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正