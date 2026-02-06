馬斯克所言「逆轉衰老」能實現嗎？AI正在破解生命時鐘：永生夢近了嗎？

國際中心／唐家興報導

AI人工智慧正成為破解「生命時鐘」的神級工具，馬斯克所構思的逆轉老化，正從實驗室逐步走向現實。（圖／AI生成）

「逆轉衰老」與「半永生」真的能實現嗎？全球首富馬斯克（Elon Musk）曾狂言人類能透過修改「生命時鐘」達到永生：此後又在達沃斯論壇再次強調：「逆轉衰老觸手可及」，引發各界譁然。近日，國際權威期刊《科學》（Science）發布重磅研究，證實人類壽命受基因控制的程度遠超想像，這項發現不僅為馬斯克的預言背書，更讓人類與「長生不老」的距離縮短到僅剩一線之隔。

【壽命長短天注定？基因遺傳影響力大翻盤】

這項震撼醫學界的研究，分析了數千對雙胞胎的長期數據，並運用精密數學模型進行交叉比對。結果發現，人類壽命的「遺傳率」竟高達55%，徹底顛覆過去醫學界認為「後天養生占75%」的認知。這意味著，一個人能活多久，超過一半的機率在出生那刻就已由「基因設計圖」定調，養生努力恐怕難敵先天基因。

廣告 廣告

【AI神助攻！馬斯克「生命時鐘」理論獲證實】

隨著科技巨頭紛紛投入老化研究，AI人工智慧正成為破解「生命時鐘」的神級工具。透過大數據分析DNA磨損程度，科學家已能精準鎖定老化細胞。AI介入不僅能加速延壽藥物的開發，更讓「調控衰老」從科幻電影的情節，轉變為可量化的科學變數。馬斯克所構思的逆轉老化，正從實驗室逐步走向現實。

【倒轉生命的風險：會不會誘發癌細胞失控？】

然而，逆轉衰老並非毫無代價。生物學界示警，若強行撥亂生命時鐘，極可能觸發免疫系統「全面重置」，導致身體防禦力崩潰。更令人擔憂的是，原本該凋亡的老化細胞若被強行修復，是否會產生變異，甚至像癌細胞一樣失控瘋狂生長？這場與大自然的豪賭，背後隱藏著難以預料的生物風險。

【富人專屬權力？半永生時代掀倫理風暴】

除了技術瓶頸，社會層面的衝擊更是不容忽視。AI醫療與基因編輯成本極其昂貴，這是否會演變成權貴階級的「專屬壽命券」，導致貧富差距擴大到「壽命不平等」的層次？一旦AI系統遭到惡意駭客入侵，人類的生命密碼恐將淪為提款機，這場長壽革命，正考驗著人類社會的倫理底線。

【撥動生命時鐘之後：我們真的準備好了嗎？】

馬斯克口中的「逆轉衰老」時代正悄然降臨，這不只是科技的突破，更是對人類文明結構的終極挑戰。當人類第一次擁有撥動生命時鐘的權力時，帶來的究竟是福音還是災難？長壽之後的社會制度該如何重構？在追求永生的路上，人類或許該停下腳步思考：我們追求的究竟是生命的長度，還是生命的深度。-

更多三立新聞網報導

養生輸給天生？最新研究曝「長壽真相」：基因遺傳竟占5成以上

割包皮黃金期，晚了影響發育？醫驚揭真相：貿然動刀恐「勃起疼痛」一生

夜貓子心臟病風險高79%！最新研究揭熬夜影響，醫曝1招救回心血管健康

被騙了千年！這「四個名字」家喻戶曉，歷史上卻根本不存在

