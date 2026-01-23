三立新聞網 setn.com

馬斯克拋震撼彈：特斯拉人形機器人明年底開賣，連保母都能當？

國際中心／唐家興報導

馬斯克突襲《達沃斯世界經濟論壇》，並拋出震撼彈：特斯拉人形機器人明年底向公眾出售。（圖／翻攝自X平台 @elonmusk、維基百科）
過去曾多次公開吐槽《達沃斯世界經濟論壇》「無聊」的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），昨（22）日無預警現身瑞士，與貝萊德執行長拉里·芬克展開一場跨世紀對話。馬斯克在會中不僅帶來了自動駕駛的最新進展，更投下重磅消息：特斯拉開發的人形機器人 Optimus，最快將於 2027 年底正式向大眾市場發售，未來甚至能幫你照顧小孩與長輩。

【地表最強員工！機器人將進入家庭代勞家務】
馬斯克對於 AI 與機器人的結合充滿信心。他透露，目前 Optimus 已經在特斯拉工廠內「實習」，執行簡單的搬運工作；預計今年底就能挑戰更複雜的工業任務。最令人興奮的是，這款機器人不再只是工廠裡的冷冰冰機械，馬斯克明確表示：「明年年底將向公眾出售。」

「你可以要求它做任何事」，馬斯克感性地描繪未來願景，指出機器人將進化到能照顧寵物、看顧小孩，甚至陪伴年邁的父母。隨著生產規模擴大，這將徹底重塑全球經濟架構，讓商品與服務變得極其豐富，滿足人類的所有生活需求。

馬斯克明確表示：「明年年底將向公眾出售特斯拉開發的人形機器人 Optimus。」（圖／翻攝自維基百科）
【自動駕駛已解決？中國 FSD 審批進入倒數】
此外，針對投資者最關心的自動駕駛技術，馬斯克直言這在技術層面已是「已解決的問題」。他宣布，特斯拉的 Robotaxi（自動計程車）業務已在部分城市跑起來，年底前將擴大至全美。至於備受矚目的 FSD（完全自動駕駛）系統，預計下個月就會在歐洲獲得監督審批，而中國市場的進展也同步推進，預估 2026 年第一季就能全面過審。

有趣的是，特斯拉 FSD 的安全性已獲得金融業「背書」。目前已有保險公司願意為開啟 FSD 的車主提供保費減半的優惠，顯示出 AI 駕駛的穩定度已大幅超越人類。

【AI真正瓶頸不是晶片，而是「電力」，能源將成未來競爭核心】
雖然馬斯克預言，今年底或最晚明年，我們將迎來比任何單一人類都聰明的 AI，但他同時也指出了 AI 發展的致命傷：電力短缺。馬斯克分析，AI 晶片的產能雖是指數級成長，但全球電力供應卻跟不上腳步。

他特別點名中國在太陽能與儲能領域的領先地位，並透露 SpaceX 與特斯拉正計畫在三年內於美國實現每年 100 吉瓦的太陽能產能。馬斯克語重心長地提醒，在追求 AI 智慧的同時，必須確保技術是「尋求真相」的，以避免陷入《魔鬼終結者》般的毀滅危機。

【一席話點燃市場 特斯拉股價強勢反彈】
馬斯克在達沃斯的表態，立刻反映在資本市場。22日美股收盤，特斯拉股價上漲逾4%，收在449.36美元，創下近期新高，幾乎回補今年以來的跌幅。

市場分析指出，馬斯克首次明確交代人形機器人的商業時程，成功緩解投資人對特斯拉「汽車成長動能放緩」的疑慮，AI與機器人，正被視為特斯拉下一階段的核心價值引擎。

