馬斯克拋震撼彈：特斯拉自動駕駛停止買斷制「改月訂制」

馬斯克宣佈，從2026年2月14日開始，特斯拉的「全自動駕駛系統」（FSD），停止買斷制，全部改為月訂制。

電動車龍頭「特斯拉」（Tesla）執行長馬斯克，今（14）日稍早，在社交平台「X」發文宣布，特斯拉將在今年2月14日之後，停止販售「全自動駕駛」（FSD）系統。今後，特斯拉只會以「每月訂購制」的方式，提供全自動駕駛服務。（葉柏毅報導）

做商業決定從來風風火火的馬斯克，這次也是突然宣佈，停止特斯拉的全自動駕駛買斷制，從2026年2月14日開始，全部改為月訂制，每月的訂購費用，是99美元，合台幣約3132元。

有分析認為，馬斯克的這項決定，是從「賣軟體」改為「賣服務」，這項銷售方式的重大調整，標誌著特斯拉商業模式的根本轉型。分析指出，買斷制是「一次付清」，收入在銷售當下就能確認，而訂閱制則是能提供穩定及可預測的現金流。對大多數車主而言，一次性掏出數萬元，購買一個仍在「研究進化中」的軟體功能，決策成本極高；如果改為純月訂制，則大大地降低了使用者的體驗門檻。想用的時候就訂，不想用的時候就取消，這種靈活性，可望迅速拉升全自動駕駛服務的使用者基數。

另外，也有分析認為，這種轉變也將解決二手車交易中，軟體價值難以評估的痛點。取消買斷制後，全自動駕駛服務就不再算在二手車殘值中。對於投資者而言，特斯拉的估值邏輯，可能會從「賣了多少車」，轉向「有多少活躍訂閱用戶」。