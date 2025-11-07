馬斯克拋震撼預告：特斯拉可能自建晶圓廠 月產百萬片晶圓

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）透露，隨著公司在AI和機器人領域的投資，很可能需自建一座可月產高達百萬片晶圓的「超大型晶圓廠」；而他也直接點名，「也許我們會與英特爾展開合作。」

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）透露，很可能需自建一座可月產高達百萬片晶圓的「超大型晶圓廠」。（圖／馬斯克X）

據路透社報導，馬斯克6日在股東大會中受75%股東同意，通過先前備受爭議的「巨額薪酬方案」，力挺特斯拉AI轉型加速。而特斯拉目前已開始設計第5代晶片，馬斯克表示，雖然目前與台積電（2330）和三星（Samsung Electronics）等多家晶圓廠合作，但他不排除與英特爾（Intel）合作的可能，「也許我們會與英特爾展開合作。雖然尚未簽署任何協議，但值得進行磋商。」

廣告 廣告

馬斯克於4日時曾在X上發文，表示AI5晶片將於明年小量試產，2027年才有望大規模量產；而AI6將比照辦理，但性能提升約2倍，預計於2028年量產。馬斯克在股東會上提出，「即使根據供應商最佳產能推算，仍然無法滿足需求。所以我認為，我們可能必須打造一座特斯拉Terafab，就像超級工廠，但更大。要達成我們所需的晶片產量，看來別無他法，因此我認為我們很可能真的得自行興建一座巨型晶圓廠。這勢在必行。」

據路透社指出，馬斯克並未提及這座晶圓廠要在何時建造、蓋在何處，只透露初期希望每月投片量至少10萬片，最終提升到100萬片。

馬斯克強調，此款晶片價格低、效能高，製造成本僅只有輝達（NVIDIA）Blackwell晶片的十分之一，耗電量則是Blackwell晶片的三分之一，他向股東們表示：「我現在滿腦子都是晶片，你們應該也看出來了。」



更多FTNN新聞網報導

路透：Meta內部文件揭AI投資壓力 公司容忍「違規收入」換穩定現金流

路透：Meta撈黑錢年賺160億美元 天天向用戶推送150億則詐騙廣告

「粥餅倫」買周杰倫演唱會被騙 轉帳1.7萬有去無回！崩潰：要賣多少餅

