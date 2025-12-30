馬斯克拒玩《GTA》系列，理由竟是「不想犯罪、殺掉NPC」

特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk），本身就是一名遊戲玩家，時不時會分享遊戲影片、個人推薦名單等。更在今年確認成立 xAI 遊戲工作室，讓許多網友期待會帶來怎樣的遊戲。而最近 馬斯克在一個節目中解釋，為什麼他不玩知名的《GTA》（俠盜獵車手）系列。

馬斯克因為不喜歡犯罪，所以不玩GTA。（圖源：Getty Images／Grand Theft Auto V 編輯合成）

馬斯克不久前上 Nikhil Kamath 的 Podcast 節目「People by WTF」第 16 集，聊到許多科技、太空探索與創業等議題。其中馬斯克還在節目上坦言，他只玩了一點點《GTA5》就放棄了，主要原因是他不喜歡遊戲中「不殺死警察就無法推進劇情」的設定，他認為這根本不合理，當下就直接不玩了。並接著補充，他並不喜歡在遊戲裡面殺死非玩家的 NPC 角色，因為那不是他的興趣，所以他才不喜歡《GTA》系列：「任何一個任由人們肆意互相謀殺的文明，都不會是個很成功的文明」

這言論也引起主持人 Nikhil Kamath 幽默回應，把現實生活比喻為模擬世界中的 NPC 倖存。而其實早在 2023 年時，一名 X（推特）員工發文自己從沒玩過《GTA》系列，就曾引出過馬斯克本人回應：「試過了，但我不喜歡犯罪。《GTA5》開頭就被要求殺死警察，我真的做不到。」從這點來看，應該是指遊戲中開頭劇情。