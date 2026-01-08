馬斯克指一關鍵：中國在AI運算領域「將遠遠超越其他國家」

[Newtalk新聞] 特斯拉執行長、xAI 創辦人馬斯克（Elon Musk）周二（6 日）在一個 Podcast 訪談節目《Moonshots with Peter Diamandis》中表示，中國在運行人工智慧（AI）所需的運算能力上，有望超越其他國家，並稱「中國將比任何其他國家擁有更大的實力，且可能會擁有更多的晶片。」

《Bussniss Insider》報導指出，在這波全球主要國家的「主權 AI」競賽中，馬斯克認為，中國掌握決定性優勢的關鍵並非演算法或晶片設計，而是最基本、實際的「電力」。他直言，按目前趨勢發展，中國的人工智慧運算（AI compute）技術「將會遠遠超過世界其他國家」。

馬斯克表示，未來 AI 發展上真正要突破的瓶頸，不是模型有多聰明、也不是晶片有多先進，而是能不能產生出足夠的電，來養這些資料中心。預估至 2026 年，中國的發電量可能達到美國約 3 倍，而讓中國有足夠能源支撐耗電量極大的 AI 數據中心。他還提醒，「大家都低估了把電力接上線有多難」，認為發電量為擴展 AI 系統規模的關鍵因素。

直至目前，美國政府一直限制中國取得高階晶片，但馬斯克認為，隨著時間推移，這些限制可能不再那麼重要，中國終究會「自己解決晶片問題」。當最先進晶片性能的邊際收益遞減，即使中國無法取得最先進的設計，依然有可能靠規模與電力優勢，在整體 AI 運算能力領域追上美國。

外資投行高盛（Goldman Sachs）去（2026）年 11 月發布報告示警，發展 AI 需要大量用電，電力短缺恐將減緩美國在 AI 競賽的進展。報告指出，美國面臨電網壓力越來越高，相關基礎建設的建置與升級周期也越來越長；相較下，中國過去幾年不斷擴張能源產能，並預估，至 2030 年中國可能擁有約 400 GW 的備用電力容量，大約是全球資料中心總用電需求的 3 倍之上。

對於馬斯克而言，下階段 AI 競賽主軸，可能從「誰的模型算力強」，漸轉向「誰能供應更多的 AI 運算電力」。

