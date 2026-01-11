馬斯克挺儲能衝AI電力 台達電、光寶、錸德、大同成贏家

AI算力愈來愈強，對電力需求同步激增，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克繼釋出太空AI構想，要靠把伺服器送上太空並使用天上的太陽能解決電力問題之後，高喊地面儲能也是關鍵，藉此應對地球上電力不足問題。

業界認為，馬斯克要布下「天羅（太空太陽能）地網（地表儲能）」衝AI電力，台廠中，電源雙雄台達電（2308）、光寶（2301）可望擔綱要角，營運衝鋒，錸德（2349）、大同（2371）這兩大台灣老牌集團也將扮演奇兵。

廣告 廣告

台達電與光寶都是特斯拉儲能供應鏈。台達電不僅切入AI資料中心儲能領域，與特斯拉在充電樁部分也有展開合作。光寶則供應PSU電源與BBU儲能模組，也與特斯拉有密切合作關係。

錸德集團方面，正積極揮軍儲能事業，旗下儲能櫃陸續放量出貨，也是⽬前市場上少數具備承接 HVDC（⾼壓直流）供電架構能⼒的企業之⼀，轉投資錸寶儲能占比已逾七成；大同集團更是特斯拉儲能裝置「Powewall」關鍵代理商，並衝刺重電相關事業海外布局，營運衝鋒。

錸德集團在儲能領域展現⾼度垂直整合能⼒，除了在台灣積極參與台電儲能輔助服務、承接60MW/200MWh級以上的⼤型儲能案場建置外，更成功跨⾜海外市場，於⽇本參與400MWh等級的⼤型儲能案場儲能設備與維運。透過將台灣成功的案場經驗複製⾄⽇本等先進國家，並洽談歐洲、美國、澳洲等海外客戶新訂單當中，象徵集團已具備國際級的能源管理實⼒。

錸德集團儲能事業，以子公司錸寶（8104）與孫公司來穎主軸。錸寶透露，集團內的電池能源事業全數集中在錸寶子公司來穎，2025年約貢獻錸寶約七成比重業績，相較於2024年的不到一半，呈現大幅成長。

整體來看，錸德集團儲能業務分為兩大領域，其一是出貨量穩健的消費型電池產品，今年應客戶要求規劃在台灣建置一至二條新產線，來滿足市場對非紅供應鏈的需求。另外就是儲能櫃（高功率電池）相關業務，在2025年的業績貢獻較大，主要是有案廠建置收入。

針對儲能業務市場，錸寶表示，2025年以台灣市場為大宗，2026年開始會有海外的營收，如日本400MWh將陸續啟動。此外，客戶尚在洽談中的儲能案遍及澳洲、美國及歐洲等。

展望未來，錸德集團專注於將儲能系統（BESS）與⾼階UPS電池模組整合⾄AI資料中⼼及半導體製造產線設備的電⼒備援⽅案，協助客⼾削峰填⾕，確保電⼒與算⼒穩定。

大同集團則透過透旗下大同智能，在儲能領域發力，並取得特斯拉儲能裝置「Powewall」代理，該產品已進入深耕推廣期，邁向多元商用場域。Powerwall不僅能搭配太陽能系統實現即發即用，更具備10年保固及低容量衰退優勢。

大同智能目前儲能業務已從單純設備銷售轉向系統整合服務，並分為大型工商儲能與小型家用儲能兩大主軸，透過技術門檻與整合經驗，協助企業達成綠能轉型與電網穩定，強化競爭優勢。

（記者李珣瑛、籃珮禎、吳凱中、陳昱翔）

【看原文連結】

更多udn報導

會帶啥回去？旅日台人行李箱｢塞滿1物｣網認親

美國吃到家鄉味 台積女工程師暖幫餐廳架團購網

自助餐1種魚別夾！她誤食括約肌失守｢還流油｣

Jennie戰袍慘撞衫 辣度全開、同款髮型｢她沒輸｣