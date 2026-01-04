馬斯克挺川普！星鏈宣布委內瑞拉全境免費一個月：這是全球民主的勝利

國際中心／程正邦報導

委內瑞拉總統馬杜洛目前被關押在紐約待審，拍照時雖然被上銬仍雙手比讚。（圖／翻攝自X平台 @jacksonhinklle）

隨著委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍擒獲並押往紐約，這場軍事斬首行動的後續效應正迅速向科技領域擴散。全球首富馬斯克（Elon Musk）隨即大動作響應，宣布其旗下的「星鏈」（Starlink）衛星網路即日起對委內瑞拉全面免費開放，藉此擊碎舊政權長年的資訊封鎖。

星鏈宣布委內瑞拉全境免費一個月。馬斯克：支持委內瑞拉人民。（圖／翻攝自X平台 @elonmusk）

星鏈「空降」委國：確保政權交替期的通訊自由

星鏈公司於 X 平台（原 Twitter）正式公告，自 1 月 4 日起至 2 月 3 日止，將免費提供委內瑞拉全境寬頻衛星網路服務。馬斯克隨後轉發該消息，感性表示此舉旨在慶祝委內瑞拉人民「從殘暴獨裁者的枷鎖中解脫」，並預祝該國未來的繁榮昌盛。

廣告 廣告

據《CNN》觀察，3 日美軍行動期間，委國多處因電力中斷導致網路癱瘓。星鏈的介入不僅解決了技術性斷網，更打破了馬杜洛時代對 Facebook、YouTube 等社交平台的嚴密審查。

賀電川普：將馬杜洛被捕視為「獨裁者的警鐘」

對於川普（Donald Trump）在社群平台發布馬杜洛雙手上銬的照片，馬斯克也第一時間表達熱烈祝賀。他形容這次捕獲行動是「世界的勝利」，更直接向全球獨裁者喊話：這是一個明確且嚴厲的警告。

全球首富、特斯拉執行長馬斯克表態支持川普逮捕毒梟總統馬杜洛的行動。（圖／翻攝自YT＠Nikhil Kamath）

接管進度：川普透露委內瑞拉副總統「高度合作」

在海湖莊園（Mar-a-Lago）的最新記者會上，川普除了重申美方將「暫時代管」委國政務以確保政權平穩過渡外，更披露了令人意外的外交進展：國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與委內瑞拉副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）進行初步溝通。

儘管委國官方仍對外發布聲明譴責美軍侵略，但川普透露羅德里奎茲在私人接觸中表現出「高度的合作意願」，顯示舊政權核心內部可能已出現瓦解或投誠跡象。

被捕細節：從加拉加斯到「硫磺島號」

最新的戰報顯示，馬杜洛與第一夫人佛洛雷斯（Cilia Flores）在 3 日凌晨被美軍特種部隊帶離官邸後，先被運送至加勒比海的一處神祕基地，隨後正式登上美國海軍兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima），由執法人員全程監控押解回美，目前關押在紐約待審。

由司法部長邦迪（Pam Bondi）提交的起訴書中，指控馬杜洛的罪名包含毒品恐怖主義陰謀（Narco-terrorism conspiracy）、非法持有重型武器、大規模走私古柯鹼進入美國境內。

許多觀察家注意到，馬杜洛被捕的日期正好是 36 年前（1990 年 1 月 3 日）巴拿馬強人諾瑞嘉（Manuel Noriega） 向美軍投降的週年紀念日。當年諾瑞嘉同樣是被引渡至美國接受販毒審判。

更多三立新聞網報導

馬杜洛骨牌效應？華府憂斬首行動引爆台海危機：北京藉機「大國豁免權」

活捉馬杜洛！揭密美軍「三角洲部隊」傳奇戰史：從營救人質到斬首毒梟

馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝

朴娜勑遭控車內活春宮！經紀人怒揭職場霸凌：後座激戰「拔不出」險車禍

