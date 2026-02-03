馬斯克捲淫魔案！ 不認傳訊「何時去蘿莉島鬆一下」 女兒打臉：曾一起登島

馬斯克女兒薇薇安證實，曾和父親去過蘿莉島。翻攝自IG@vivllainous



特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日被捲入已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，根據美國司法部上周末披露的文件，馬斯克疑似曾於2013年主動詢問，何時能到艾普斯坦進行性犯罪的私人島嶼「蘿莉島」上「鬆一下」。報導曝光後引發馬斯克不滿，並在社群極力撇清，不過馬斯克長期疏遠的女兒薇薇安威爾森（Vivian Wilson）卻打臉父親說法，表示當年曾和父親到島上。

美國司法部近日公開大量調查文件，在數百萬份檔案中，一組2013年的電子郵件顯示，署名馬斯克的帳號曾和艾普斯坦密集聯繫，詢問「何時適合前往拜訪」，甚至詢問「你島上哪天會有『最狂野的派對（wildest party）』」。另段對話則顯示，艾普斯坦曾在信中提醒馬斯克「我島上的『比例（ratio，通常指男女比例）』可能會讓塔露拉（Talulah Riley，馬斯克妻子）覺得不舒服」，馬斯克則回應「比例對塔露拉來說不是問題」，顯示馬斯克事先知悉艾普斯坦派對的性質。

消息曝光後，馬斯克迅速在X平台發文反擊，痛批媒體斷章取義、散播假新聞，同時強調自己從未參加過艾普斯坦派對，更沒搭過對方私人飛機，極力否認曾踏上惡名昭彰的「蘿莉島」。

不過現年21歲、和父親馬斯克長期疏遠的薇薇安卻發文表示，父親一再指責媒體「斷章取義」，其實是在欲蓋彌彰，「與其模稜兩可、拐彎抹角，我就乾脆直接說了。我能證實我們在電郵所說的時間去過島上，因此我認為它們是真的。」

薇薇安指出，雖然她也是透過司法部文件才得知這些電郵存在，但她清楚記得9歲那年，全家確實曾在特定時間點前往「蘿莉島」度假，並表示她對童年時期在那一帶搭船的黑暗海面印象深刻，「我和各位一樣都是慢慢才了解狀況。假如還有任何其他能證實的消息，之後我也會出面。」薇薇安後續也接受網友建議，澄清自己「並沒有自殺傾向」。

馬斯克女兒幽默澄清，自己不會自殺。翻攝自X

事實上如今以網紅和模特兒身分活躍的薇薇安，出生時其實是男兒身，不過薇薇安16歲時宣布成為跨性別者，更於18歲時宣布將姓氏從馬斯克改為母姓威爾森（Wilson），正式切斷與父親的一切關係，馬斯克則批評薇薇安「被覺醒思想病毒」洗腦，還常常批評她「病得不輕」，父女倆關係不睦多年。

