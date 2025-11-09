馬斯克提議特斯拉自建晶圓廠 分析師質疑：半導體設計加製造全包能成功嗎？

特斯拉CEO馬斯克。 圖 : 翻攝自騰訊科技

[Newtalk新聞] 特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk） 6 日在公司股東大會上表示，特斯拉可能需要自行建造一座月產能高達 100 萬片晶圓的大型晶圓廠，並透露潛在合作對象為晶片大廠英特爾（Intel）。對此，知名科技產業分析師陸行之 7 日在社群平台 X 與 Substack 發文指出，今年 10 月底他還在臉書說除了美國政府、軟銀（SoftBank）、輝達（Nvidia）之外，還有哪些大咖會學 OpenAI 永動機槓桿模式，砸錢投資英特爾加下單賺投資差價，看起來馬斯克要拉特斯拉入局了。

陸行之表示，特斯拉沒半導體技術，英特爾缺錢， 2 家公司之間可能即將成立一家新的合資晶圓廠，而特斯拉也可能對英特爾進行大筆投資。但陸行之也質疑，特斯拉想要半導體設計加製造全包，連蘋果 （系統產品加晶片設計模式） 都不敢做的系統產品公司 IDM 模式能成功嗎？

陸行之認為，不同於蘋果的是，特斯拉大部分產品及零組件都是自己製造，馬斯克可能覺得半導體製造跟電動車/機器人/火箭製造沒啥不同，並問其讀者粉絲怎麼看？此番言論引起網友熱烈討論。有留言指出：「我等這泡泡破， OpenAI 只賺 100 億，投資上萬億？還把所有的都拉群一起，靜靜地等」、「成功者常覺得自己無所不能」、「馬老闆的長處是把美國員工操成 24x7，說不定真的做得起來」。

另有網友表示，「不好說，如果有那麼難，那為什麼要禁止中芯取得 EUV ?? 地表上有另外兩家公司做到類似你說的系統產品公司 IDM 模式的，三星和華為，差別只有這兩家沒做過火箭 XD。」對此，陸行之回應稱，「三星自己的邏輯晶片設計還不行，只能算個記憶體 idm，華為還在努力中，新設備購買還是痛點」。

