馬斯克揪網軍 Meta陷詐騙廣告獲利風暴

社群Ｘ持有人Elon Musk。(維基共享)

馬斯克旗下社群平台 X 近日推出「帳號註冊地與IP」公開機制，強化平台透明度。新功能上線後，大量過去自稱為美國或本地使用者的帳號，被揭露實際註冊地位於東歐、東南亞等地，許多疑似詐騙集團、網軍組織與假政治宣傳帳號因此現形無所遁形。





外界認為，X 的新措施可望成為打擊境外假訊息、詐騙與政治操弄的重要工具，對全球社群平台形成示範效應。





然而另一家社群巨頭 Meta 則因「詐騙廣告獲利」爭議而遭國會施壓。路透報導指出，Meta 透過 Facebook 與 Instagram 推送詐騙或違禁廣告，可能從中大幅獲利。美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）與布魯門塔（Richard Blumenthal）更致函 FTC 與 SEC，要求對 Meta 展開調查。

報導揭露，Meta 內部文件顯示公司約有 10% 的年度收入來自非法或高風險廣告，僅「詐騙廣告」每六個月即帶來約 35 億美元收益。議員在信中表示，若情形屬實，Meta 不僅需返還不當所得，也可能需為全美超過五百億美元的詐騙損失負責。





雖然 Meta 強調過去 18 個月已將詐騙回報量減少 58%，發言人更指控相關報導「誇大且錯誤」，但議員檢視 Meta 的廣告資料庫後，仍發現大量非法賭博、加密貨幣騙局、AI深偽色情、假冒補助金等廣告持續出現。





在 X 公布帳號真實註冊地後成功揭穿大量詐騙與網軍帳號的背景下，外界也開始關注，遭國會盯上的 Meta 是否將被迫跟進 X，公開帳號來源資訊？