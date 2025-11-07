馬斯克擬為特斯拉建超級晶片工廠 指名「可能與英特爾合作」

英特爾示意圖。路透社



電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克6日在股東大會上表示，特斯拉未來可能需要一座AI晶片超級工廠，並指名可能會和英特爾合作。這番話一出，英特爾股價在盤後高漲4%。

路透社報導，為了支援自動駕駛功能，特斯拉正在設計第5代AI晶片（AI5），馬斯克在股東大會上表示，「我們可能會和英特爾一起做點什麼，雖然還沒簽署任何協議，但應該值得和英特爾討論一下」。

英特爾在AI晶片競賽上遠遠落後輝達（Nvidia），美國川普政府今年收購英特爾10%股份以扶植這個美國企業，但英特爾仍然需要尋找外部客戶。受馬斯克的刺激，英特爾股價盤後漲 4%，不過對於馬斯克的說法，英特爾目前沒有評論。

特斯拉目前使用的是第4代晶片，而馬斯克過去就曾多次預告AI5晶片，並強調正與台積電、三星合作。馬斯克4日曾在X平台發文指出，AI5將於2026年少量生產，2027年才可能大規模量產；他還補充，AI6的性能會是AI5的兩倍，預計2028年中量產，但會使用和AI5一樣的工廠。

在股東大會上，馬斯克說，從目前生產情況推演來看，即使是最佳產能也不夠應付需求，「我想不出還有什麼其他方法可以達到我們需要的晶片產量，所以我認無我們必須蓋一座超級晶片工廠，這是一定要做的」。

路透社指出，馬斯克在描述企業展望時，用詞通常有點抽象。他沒有說明超級晶片工廠要如何建造，但指出超級工廠的每月產能應該要有10萬片晶圓。

他也表示，這款晶片價格低、效能高，製造成本大概只有輝達 Blackwell晶片的十分之一，而耗電量是 Blackwell晶片的三分之一。他告訴股東們：「我現在滿腦子都是晶片，你們應該也看出來了。」

