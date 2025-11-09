馬斯克擬蓋晶圓廠 黃仁勳直言點破：台積電難取代

美股周四延續拉回走勢，四大指數全面收黑。道瓊指數下跌0.84%，標普500指數跌1.12%，那斯達克指數挫1.9%，費半指數更重挫2.39%。市場仍受美國政府停擺陰霾籠罩，加上人力資源機構公布10月裁員數暴增逾180%，引發對景氣下行的憂慮，儘管芝商所FedWatch顯示12月降息機率升至近七成，但投資人對經濟放緩的疑慮升溫，使美股承壓收低。科技股再度成為賣壓重心，AMD重摔7.27%、輝達跌3.65%，甲骨文與博通也雙雙走弱；台積電ADR下跌3.55%，同步拖累晶圓代工族群。 亞股今日全面承接美股跌勢，日股大跌607點，跌幅1.19%，韓股下跌1.81%，港股與上證指數亦同步走弱，區域資金轉向避險。 台股今（7）日開盤即走弱，盤中一度大跌逾270點，終場收在27,651.41點，下跌248.04點，成交金額4700.18億元，周線中止連5紅、回跌582點失守月線。權值股普遍走弱，台積電(2330)下跌5元收1460元，鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)同步收黑；不過，塑化與傳產股逆勢撐盤，台塑化(6505)漲近半根停板，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)漲幅逾2%至4%，勝悅-KY(1340)更強攻漲停。紡織股部分，受惠市場資金移轉資產題材，短線漲勢主要受資金避險、換季需求及資產重估動能推升，包括紡織龍頭儒鴻 、聚陽等都有亮眼表現。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前