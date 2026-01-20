馬斯克擲3.1億 助親川普企業家角逐聯邦參議員

（中央社記者張欣瑜舊金山19日專電）億萬富豪馬斯克去年曾傳出與美國總統川普翻臉，不過，據Axios新聞網獨家報導，他已捐款1000萬美元（約新台幣3.1億元），支持親川普的企業家莫里斯角逐肯塔基州聯邦參議員、接替共和黨參院大老麥康奈席位。這也是馬斯克迄今替單一參議員候選人提供的最大筆捐款。

莫里斯（Nate Morris）為企業家，在2008年僅用1萬美元（約新台幣31萬元）的信用貸款，成立了廢棄物管理與資源回收科技公司Rubicon，去年，他在川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）的Podcast節目上宣布參選，在移民政策上立場強硬。

廣告 廣告

Axios報導，馬斯克（Elon Musk）已開出1000萬美元支票資助莫里斯競選，意味馬斯克可能在今年競爭激烈的美國期中選舉中投入巨資，全力為共和黨保住多數席次。

去年，馬斯克曾因反對大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）等政策和川普翻臉，並高調宣布成立新政黨「美國黨」（America Party），兩人在今年初共進晚餐，顯示關係逐漸修復。馬斯克並在社群分享照片，寫下「2026年將會非常精彩」。

報導指出，這筆1000萬美元資金，是馬斯克有史以來為單一參議員候選人提供的最大筆捐款，他已私下向共和黨操盤手表示，計劃捐出更多資金。

馬斯克欣賞莫里斯的商業背景和反建制訴求。川普則尚未表態支持哪一位人選，目前角逐者還包括共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）和前肯塔基州檢察長卡麥隆（Daniel Cameron）。45歲的莫里斯是美國副總統范斯（JD Vance）的好友。

共和黨參院大老麥康奈（Mitch McConnell）去年宣布不會競選連任，他與共和黨內崛起的「讓美國再次偉大」（MAGA）路線格格不入，曾被視為建制派重要領導者。（編輯：張芷瑄）1150120