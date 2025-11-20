馬斯克攜手黃仁勳打造沙烏地資料中心 輝達笑納60萬套晶片訂單

2025年11月19日，美國-沙烏地阿拉伯投資論壇在華府舉行，特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳交談。美聯社



美沙投資論壇週三（11/19）在華府舉行之際，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克與AI龍片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣布，前者旗下新創公司xAI將在沙烏地阿拉伯興建一座大型資料中心，並將採用數十萬顆輝達晶片。

美國財經媒體CNBC報導，今年成立的沙烏地人工智慧公司Humain由該國主權財富基金持有，並在美國總統川普（Donald Trump）5月訪問沙國時宣布該資料中心的建設計劃。黃仁勳當時表示，將為該公司提供功耗達500兆瓦的晶片。

「美國-沙烏地阿拉伯投資論壇」在華府舉行當天，Humain週三表示，上述建設計畫將包含採用約60萬套輝達的圖形處理器（GPU）。輝達表示，各國為維護國家安全與文化，建立人工智慧（AI）資料中心的需求日增，這也意味著AI晶片市場具備龐大潛力。

馬斯克（Elon Musk）與黃仁勳被媒體捕捉到在美沙投資論壇的同框畫面後，馬斯克指出，xAI將與Humain合作，在沙烏地興建一座500兆瓦數據中心。他打趣稱，原本計畫打造規模大上1000倍的資料中心只能再等等，「那將會是天文數字。」

Humain不僅採用輝達晶片，晶片設計大廠超微（AMD）與高通（Qualcomm）也將向其供應晶片及AI系統。AMD執行長蘇姿丰與高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）週二均出席為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）舉行的晚宴。

AMD表示，其所供應的晶片為AI專用的Instinct MI450圖形處理器，預估2030年功耗可能高達1吉瓦；網通大廠思科（Cisco）將為資料中心提供額外基礎設施。高通則會出售10月首度亮相的新款晶片AI200與AI250，屆時Humain將部署功耗達200兆瓦的高通晶片。

