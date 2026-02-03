馬斯克收購馬斯克：xAI 併入 SpaceX，劍指「太空 AI 資料中心」省電新玩法？

SpaceX 在官方更新中確認已收購「同門」企業 xAI，並形容合併後將形成一個「垂直整合」的創新引擎，涵蓋 AI、火箭、太空網際網路、直連行動裝置通訊，以及即時資訊與言論平台。官方同時指出，現時 AI 發展依賴大型地面資料中心，需要龐大電力同冷卻，而「全球 AI 用電需求」難以只靠地面方案滿足。

把算力搬上太空才夠「擴張」

更具爭議亦更吸睛的重點是，兩家公司同一位老闆馬斯克提出「把耗資源的算力搬上太空」是長遠唯一可擴張方向，原因是太空可更直接利用近乎持續的太陽能，並聲稱營運或維護成本可以更低。配合這個方向，SpaceX 已向 FCC 提交申請，希望部署最多 100 萬枚衛星，於 500 公里至 2,000 公里高度、以多個狹窄軌道殼層運作，打造「軌道資料中心」系統以支援大規模 AI 推理及相關應用。

Starship 被擺上「關鍵位置」

SpaceX 公告亦提到，若要把太空資料中心做大規模，運力會係關鍵，並點名今年將由 Starship 開始把更強大的 V3 版 Starlink 衛星送上軌道，單次發射可帶來比現時 Falcon 送上 V2 星鏈更高的容量增幅。同時亦會發射下一代直連手機衛星，目標是提供「全球全覆蓋」行動網絡體驗。至於算力規模，公告用「基本算術」估算：如果每年把 100 萬噸衛星送上軌道，而每噸可提供 100kW 算力，理論上可每年新增 100GW 嘅 AI 算力，並聲稱最終存在走向每年 1TW 的路徑。​

潛在爭議和監管壓力

不過，合併消息亦令外界再次關注 xAI 與其聊天機器人 Grok 過去引發的爭議，亦有人質疑「火箭公司 + AI 公司」綁定在一起風險與監管壓力會同步上升。另外，市場亦同時把焦點放到 SpaceX 潛在上市進程上，金融時報指 SpaceX 正考慮 2026 年 6 月左右 IPO，並以約 1.5 兆美元估值、集資最多 500 億美元作目標規模。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk