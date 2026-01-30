馬斯克整合旗下業務？外媒：特斯拉擬併入SpaceX

【國際中心／綜合報導】特斯拉（Tesla）公布財報令人失望，年銷量首度出現衰退，股價大跌。消息人士透露，馬斯克有意把這間電動車大廠與SpaceX公司合併，藉此整併旗下業務。

《路透》報導，SpaceX與xAI正討論合併，準備今年稍晚IPO上市，此舉將把馬斯克擁有的火箭業務、星鏈衛星、X社群平台以及Grok AI服務整合至單一公司內。

《彭博》引述消息人士說法報導，SpaceX也在考慮是否與特斯拉合併，據稱這個構想受到投資人熱烈歡迎，可望吸引中東主權等基金的濃厚興趣。

SpaceX及特斯拉尚未對報導內容表示意見。

