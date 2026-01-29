馬斯克旗下 SpaceX 擬與 xAI 洽談合併 IPO 前夕動向受矚目

全球首富馬斯克。（圖／美聯社）





全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司 SpaceX，正與其人工智慧公司 xAI 洽談合併事宜，為今年稍晚規劃中的重量級首次公開募股（IPO）鋪路。知情人士及路透取得的兩份最新公司申報文件指出，若合併成真，將把馬斯克的火箭業務、星鏈（Starlink）衛星、社群平台 X，以及 Grok AI 聊天機器人整合至同一架構之下。

根據《路透社》獨家報導，這項計畫可望為 SpaceX 將資料中心送入軌道的構想注入新動能。隨著人工智慧（AI）競賽急速升溫，馬斯克正與 Google、Meta 及 OpenAI 等科技巨頭爭奪主導地位。

馬斯克目前同時擔任私人太空公司 SpaceX 與人工智慧公司 xAI 的執行長，xAI 並掌控其社群媒體平台 X。此外，他也經營電動車大廠特斯拉（Tesla）、隧道工程公司 The Boring Co.，以及腦神經科技公司 Neuralink。

根據合併構想，xAI 的股份將兌換為 SpaceX 股份。知情人士指出，為促成交易，已在美國內華達州設立兩個實體。不過，路透目前仍無法確認交易金額、主要合併動機，以及具體時程。

內華達州的公司申報文件顯示，這兩個實體於 1 月 21 日成立。其中一家有限責任公司（LLC）列名 SpaceX 及其財務長布雷特．約翰森（Bret Johnsen）為管理成員；另一家則僅列約翰森為唯一高階主管。文件並未揭露這些公司在任何交易中的具體用途或角色。約翰森亦未回應路透置評請求。

不願具名的消息人士表示，部分 xAI 高層可能可選擇以現金、而非 SpaceX 股票作為交易對價。不過，目前尚未簽署最終協議，交易的時間與結構仍存在變數。

SpaceX 目前已是全球估值最高的未上市公司，近期一次內部持股交易顯示其估值約為 8000 億美元。根據《華爾街日報》報導，xAI 在去年 11 月的估值約為 2300 億美元。路透及其他媒體先前指出，SpaceX 計畫於今年內上市，估值可能超過 1 兆美元。截至截稿前，馬斯克、SpaceX 與 xAI 均未回應《路透社》的置評請求。

太空資料中心

透過 xAI，馬斯克正在美國田納西州孟菲斯打造一座名為「Colossus」的大型 AI 訓練超級電腦。去年，SpaceX 同意在 xAI 的 50 億美元股權募資案中投資 20 億美元，《華爾街日報》當時曾報導。

馬斯克上週在瑞士達沃斯表示：「未來放置 AI 成本最低的地方會是在太空，而且兩年內、最慢三年就會成真。」



以太陽能供電的太空 AI 運算，目標在於降低支撐與訓練 AI 模型（如 xAI 的 Grok）所需的運算成本。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源（Blue Origin）已宣布建構由數千顆衛星組成的高容量骨幹網路；Google 也正透過「Suncatcher 計畫」研究太空資料中心的可行性。

不過，在太空建置資料中心仍具高度風險，尤其 AI 投資快速演變、且常難以預測。分析師及部分業界高層質疑，為適應太空環境所付出的額外成本，是否真能抵銷預期中的能源節省效益。

太空研究與顧問公司 Quilty Analytics 的凱勒布．亨利（Caleb Henry）指出，將 xAI 納入 SpaceX，有助於強化其爭取美國國防部大型防務合約的競爭力，五角大廈正積極推動 AI 導入軍事網路。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月稍早造訪 SpaceX 位於德州的 Starbase 開發基地時表示，xAI 的語言模型與 Grok 聊天平台，將納入五角大廈的「AI 加速策略」，以提升軍方決策與規劃速度。

xAI 目前與五角大廈簽有最高 2 億美元的合約，提供 Grok 相關產品。

星鏈（Starlink）及其國安版本 Starshield 早已大量依賴 AI 技術，例如用於衛星在軌道上的自動化機動操作。Starshield 在與美國情報機構的合約下，正建構一個由數百顆機密衛星組成的網路，這些衛星配備多種感測器，預期將運用 AI 協助追蹤地表移動目標。

馬斯克企業再度整併

這並非馬斯克首次整併旗下企業。2025 年，他曾透過換股方式，將社群平台 X 併入 xAI，使該 AI 新創得以取得平台數據與通路。在此之前的 2016 年，他也曾以特斯拉股票收購其太陽能公司 SolarCity。

本月稍早，xAI 在擴大規模的 E 輪募資中籌得 200 億美元，超越原定 150 億美元目標，估值達 2300 億美元。特斯拉於週三表示，已同意對 xAI 投資約 20 億美元。

成立於 2002 年的 SpaceX，憑藉可重複使用的獵鷹火箭顛覆全球太空產業，並成為快速部署星鏈衛星寬頻網路的關鍵。目前星鏈已在軌道上部署數千顆衛星。消息人士指出，SpaceX 已接洽多家銀行，規劃最早今年內進行 IPO。





