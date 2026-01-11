馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家

印尼10日因AI生成色情內容的風險，暫時封鎖馬斯克旗下的Grok聊天機器人，成為全球首個禁止存取該人工智慧工具的國家。此舉正值歐洲到亞洲各國政府、研究人員和監管機構譴責該應用程式上的色情化內容，部分國家已展開調查。

印尼暫時封鎖馬斯克旗下的Grok聊天機器人。 （圖／《路透社》）

英國《衛報》報導，印尼通訊暨數位部長哈菲德（Meutya Hafid）在聲明中表示:「政府認為未經同意的性深偽行為嚴重侵犯數位空間中公民的人權、尊嚴和安全。」該部也已傳喚X平台官員討論此事。印尼擁有全球最多穆斯林人口，對於被視為猥褻內容的線上分享訂有嚴格規範。

Grok背後的新創公司xAI於當地時間9日表示，正限制圖像生成和編輯功能僅供付費訂閱用戶使用，試圖修復允許色情化輸出內容的安全防護漏洞，包括描繪衣著暴露的兒童圖像。該工具也被用於操縱女性圖像，移除她們的衣物並將其置於色情化姿勢。除付費訂閱用戶外，該功能已被關閉。

馬斯克在X平台上表示，任何使用Grok製作非法內容的人，將承受與上傳非法內容相同的後果。xAI回覆《路透社》尋求評論的電子郵件時，似乎以自動回覆回應:「傳統媒體謊言」。X平台未立即回應置評請求。

施凱爾表示，X平台需要振作起來將非法內容下架。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》報導，歐盟執委會發言人雷尼耶（Thomas Regnier）表示:「這並未改變我們的根本問題。無論付費訂閱或非付費訂閱，我們都不想看到這類圖像。就是這麼簡單。」執委會稍早曾抨擊Grok的行為「非法」且「令人震驚」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）發言人埃利斯（Geraint Ellis）表示，Grok的改變「不是解決方案」，並稱此舉「侮辱了厭女症和性暴力的受害者」。施凱爾在接受Greatest Hits電台訪問時表示，X平台需要「振作起來，將這些內容下架。我們將對此採取行動，因為這根本無法容忍」。馬斯克也面臨罰款、監管行動威脅，以及英國可能禁用X平台的報導。

馬斯克稱任何使用Grok製作非法內容的人將承受與上傳非法內容相同的後果。 （圖／《路透社》）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）10日在坎培拉對記者表示:「未經同意使用生成式AI來剝削或色情化他人是令人憎惡的。」他加入包括施凱爾在內的國際領袖行列，批評該社群媒體平台。艾班尼斯表示:「這再次證明社群媒體未展現社會責任，澳洲人和全球公民都應得到更好的對待。」

澳洲電子安全辦公室（eSafety Office）表示，雖然收到的報告數量仍然較少，但近期有關使用Grok創建色情化或剝削性圖像的報告有所增加。該監管機構9日警告，將使用包括移除通知在內的權力，處理符合《線上安全法》門檻的此類內容。

歐盟執委會已命令X保留所有與Grok相關的內部文件和資料至2026年底，作為歐盟數位安全法更廣泛調查的一部分。法國、馬來西亞和印度也正在審查該平台，巴西一名立法委員則呼籲展開調查。

