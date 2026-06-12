馬斯克旗下SpaceX掛牌首日大漲19％ 市值衝破2.1兆美元

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美國時間12日在紐約納斯達克交易所舉行的SpaceX首次公開發行（IPO）閉市敲鐘儀式上，SpaceX高層合影留念。 （圖／達志／美聯社）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX（SPCX）12日正式在美國股市掛牌交易，首日即受到市場熱烈追捧。該股以150美元開盤，高於每股135美元的首次公開發行價格，終場收在160.95美元，單日漲幅達19.22％，公司市值同步攀升至約2.13兆美元，折合新台幣約68兆元，晉升為全美市值第六大上市企業。

交易過程中，SpaceX股價最高一度來到176.52美元，顯示市場買盤相當積極。當日成交量更突破5億股，成為近年最受矚目的IPO之一，也反映投資人對公司未來發展前景抱持高度期待。

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SpaceX目前最主要的獲利來源來自Starlink衛星網路服務。儘管招股書顯示，公司自成立以來累計虧損已達413億美元，但市場仍看好其在太空產業及人工智慧領域的長期布局。馬斯克表示，此次上市募集的資金將投入新一階段擴張計畫，包括部署10萬顆衛星，以及打造太空AI資料中心等大型建設。

在市場樂觀情緒帶動下，散戶資金大舉湧入。報導指出，SpaceX掛牌首日創下歷來最高散戶買盤紀錄，淨買盤規模更超過輝達同期表現。除了散戶追捧之外，華爾街資產管理機構也積極布局相關投資機會，掛牌當天即有至少25檔與SpaceX相關的ETF向主管機關提出申請。

不過，面對股價強勢上漲與高額市值，市場也出現不同聲音。部分分析師認為，目前SpaceX的估值已提前反映未來多年成長空間，後續仍須觀察公司能否持續擴大獲利來源，並將AI與太空產業布局轉化為實際收益。

CFRA Research資深分析師Keith Snyder便指出，若要支撐目前市值規模，SpaceX未來的AI相關業務必須維持極高成長速度，因此他對現階段股價抱持保留態度，給予該股賣出評級，並將未來12個月目標價訂在115美元，提醒投資人留意市場過熱與估值修正風險。

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