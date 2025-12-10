馬斯克旗下SpaceX擬2026推史上最大IPO 市值上看1.5兆美元

特斯拉執行長馬斯克與旗下公司SpaceX的標誌。路透社



美國電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）又有新動作，傳出旗下太空探索科技公司（SpaceX）正在推進首次公開募股（IPO）計劃，打算籌集資金逾300億美元，將使該公司成為史上規模最大的上市企業。

據彭博社報導，SpaceX的目標估值約為1.5兆美元，將使該公司的市值接近沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2019年創紀錄上市時的市值。當時這家石油巨頭籌資了290億美元。

知情人士透露，SpaceX的管理層與顧問團隊正爭取於2026年中後期完成上市，而IPO的時間點可能會根據市場狀況等因素有所調整，其中一位人士表示，上市時間可能延至2027年。

SpaceX的IPO計劃於週二（12/9）帶動其他航太企業股價上揚。已同意向SpaceX出售頻譜許可的EchoStar公司，其股價在紐約市場一度飆升12%，創下盤中新高紀錄；太空運輸公司Rocket Lab的股價漲幅則擴大至4.3%。

SpaceX加速邁向公開市場的動力，部分源於其快速成長的星鏈（Starlink）衛星網路服務，以及星艦（Starship）月球與火星火箭的研發進展。知情人士透露，該公司預計2025年營收將達150億美元，2026年更將攀升至220億至240億美元，星鏈業務貢獻了大部分的銷售額。

兩位知情人士透露，SpaceX計劃將部分IPO籌集到的資金用於開發太空資料中心，包括採購運作所需的晶片。

若SpaceX按該估值出售5%股權，將需出售價值400億美元的股票，而這將成為史上最大規模IPO，遠超沙烏地阿美石油公司2019年約290億美元的上市規模。該公司當時僅出售1.5%股權，遠低於多數上市公司的配售比例。

