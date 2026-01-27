馬斯克星鏈卡關有解？中華電信董座一句話引想像
特斯拉創辦人馬斯克打造的Starlink（星鏈）會來台灣？中華電信27日舉辦尾牙，董事長簡志誠吐露與Starlink接觸的最新進度，雖沒給出明確答案，卻拋出一句耐人尋問的話：「山不轉路轉。」短短5個字，讓原本卡在法規迷霧中的低軌衛星合作案，再度浮現想像空間。
在台灣通訊韌性關鍵拼圖的低軌衛星布局，電信老大哥中華電信一直跑在最前面，何時與Starlink展開合作，始終是市場關注的焦點，簡志誠不迴避直言：「其實與Starlink談得七七八八了。」
衛星事業多線布局 台灣專屬衛星第三季登場
事實上，雙方合作只聞樓梯響已久，問題不是卡在技術，而是背後涉及的法規限制，讓Starlink在台握有營運主導權，難度不低。面對記者追問是否有轉圜空間，簡志誠沒有正面回答，僅以一句「山不轉路轉」微笑帶過，引發更多聯想。
其實中華電信未將籌碼押在Starlink一家公司。簡志誠強調，低軌衛星只是「海地星空」戰略的一環，中華電信早已完成低、中、高軌衛星的多層布局。
在低軌衛星方面，中華電信已助OneWeb在台布建770個地面接收站；中軌衛星部分，SES已正式提供服務；在高軌衛星，既有的ST-2穩定營運多年後，下一代ST-5也預計2027年加入戰線。
除了多軌衛星合作，中華電信還押注一條更具主權意味的路線。2025年，中華電信聯手美國Astranis，打造台灣第一顆「專屬使用」的小型同步軌道衛星，預計 今年第三季正式啟用，整顆衛星頻寬將專供台灣使用。
海地星空戰略 打造大型備援現場
中華電信把「海地星空」列為營運重點，中華電信高層人士揭企圖心：「導入Astranis衛星後，可搭配高軌衛星ST-2、SES中軌衛星、OneWeb低軌衛星、強化整體國內的『海地星空』網路韌性。」
簡志誠表示，去年颱風重創南部、東部，多處地面通訊中斷，中華電信除動員大量工程人力外，也實際啟用低軌衛星設備，快速恢復偏鄉與部落通訊，甚至在必要時開放同業漫遊，避免出現通訊孤島。
這樣的實戰經驗，讓衛星從「未來布局」變成「現在進行式」，簡志誠直言，極端氣候已成常態，網路韌性不再只是企業競爭力，而是國家級基礎能力。
