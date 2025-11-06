馬斯克星鏈將在孟買所在地區提供服務

印度商業金融大城孟買所在的馬哈拉什特拉邦(Maharashtra state)將成為印度首個使用馬斯克(Elon Musk)星鏈網路服務的區域。

星鏈透過低軌衛星提供偏遠地區高速網路，但是星鏈網路服務在印度引發一連串的爭辯，從掠奪性定價到頻譜分配等討論都有。

印度到今年底預計將有9億名網路使用者，印度已於6月批准星鏈的使用執照。

副行政首長法德納威斯(Devendra Fadnavis)5日在社群平台X發文指出，馬哈拉什特拉邦將是印度第一個使用星鏈的地區。他說：「這項合作將確保馬哈拉什特拉邦在印度衛星數位基礎建設中保持領先。」

SpaceX的星鏈業務營運副總裁德雷爾(Lauren Dreyer)在社群平台X發文，指她對進一步推動印度的數位願景感到興奮。「星鏈獲得最後許可後，期待星鏈將連結學校、醫療設施，以及偏鄉區域。」

為了吸引印度的市場注意，全球主要科技公司今年紛紛拓展在印度的業務。谷歌(Google)10月宣布未來5年在印度投資150億美元，用於建設大型資料中心與AI智慧基地；這是谷歌在美國以外地區投資規模最大的AI設施。

美國科技大廠Anthropic、OpenAI都將設立印度辦公室，而美國搜尋引擎新創公司Perplexity則在7月宣布與印度電信巨擘Airtel展開合作。