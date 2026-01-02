馬斯克暗示期中選舉金援共和黨! 警告民主黨掌國會「美國將不再是美國」
[Newtalk新聞] 美國 2026 年中期選舉成為政壇焦點。美國右翼媒體《紐約郵報》 1 月 1 日報導，科技億萬富豪 伊隆・馬斯克暗示，將在期中選舉前資助共和黨候選人，並聲稱若民主黨控制國會，美國恐走向「毀滅」。報導指出，馬斯克當天在其擁有的社群平台 X 上，轉發一名美國保守派網紅的貼文，並寫道：「如果激進左派獲勝，美國就完蛋了。他們將打開非法移民和欺詐的閘門。美國將不再是美國。」相關言論被視為他對中期選舉選邊站的重要訊號。
該名保守派網紅先前發布一段影片，內容為美國總統川普在白宮宴請沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德時，進場途中拍了拍站在門口的馬斯克，向這位曾協助他重返白宮的科技大亨致意。網紅在貼文中寫道：「突發新聞：據報導，伊隆・馬斯克將全力資助共和黨人，協助川普總統在 11 月的期中選舉中重新奪回完全控制權。」
去年 12 月 16 日，《Axios》曾引述知情人士指出，馬斯克已在 2026 年期中選舉前夕重啟對共和黨的競選資助，「堅定地重回共和黨陣營」。該報導認為，這顯示他與川普在年初鬧僵後，雙方關係已出現緩和。消息人士也透露，馬斯克近期捐出巨額資金，協助共和黨備戰國會選舉，並計畫在整個 2026 年選舉周期內持續投入。
作為 2024 年美國大選的重要金主之一，馬斯克當年捐款總額高達 2.915 億美元，其中大多數用於支持川普的連任競選，被視為共和黨勝選的關鍵支柱。雖然 2026 年的具體捐款金額，仍待 1 月公布的競選財務報告揭露，但《Axios》分析，相關資金動向可能為共和黨帶來顯著助力。
報導也回顧，馬斯克「立場轉變」前，曾於去年 11 月出席一場晚宴，在與他關係密切的美國副總統萬斯牽線下，與白宮辦公廳主任蘇珊・威爾斯、前白宮辦公廳副主任、仍與川普政府保持密切聯繫的泰勒・布多維奇共進晚餐，負責馬斯克政治捐款事務的核心幕僚賈瑞德・伯查爾亦在場。
馬斯克曾是川普的堅定盟友，加入「政府效率部」後，負責監督官僚體系並推動削減國債，兩人一度關係密切，甚至可留宿白宮。不過，今年 5 月馬斯克離職後，雙方雖對外稱「和平分手」，實際矛盾隨即浮上檯面。
馬斯克多次抨擊「大而美」法案，形容其「令人作嘔」，雙方也因此爆發激烈口水戰。期間，馬斯克曾在社群平台指控川普出現在愛潑斯坦案相關檔案中，雖隨後刪文，但仍引發輿論風暴。川普一度揚言考慮將馬斯克驅逐出境，並威脅終止其旗下企業取得的聯邦合約與補貼，稱這是「節省數十億美元預算的最簡單方式」。不過，去年 7 月底特斯拉股價重挫時，川普又在社群平台發文表示，希望馬斯克的公司與所有美國企業都能蓬勃發展。
《華爾街日報》去年 8 月曾報導，爭執期間，馬斯克一度考慮籌組名為「美國黨」的新政黨，計畫在關鍵國會選區推派候選人，挑戰支持川普支出法案的共和黨籍現任議員。但因顧慮可能影響與萬斯的合作關係，並考量 2028 年大選布局，他最終暫時擱置相關構想。《Axios》近期則引述川普與馬斯克陣營的盟友指出，幾乎可以確定馬斯克不會在 2026 年前推動第三黨，也不會報復支持「大而美」法案的共和黨人，而是將自己定位為傳統共和黨金主，持續向黨內競選機構與超級政治行動委員會提供資金。知情人士表示，川普已逐步釋懷雙方過往衝突，但也坦言，兩人關係即便改善，恐難回到昔日那般親密。
更多Newtalk新聞報導
革命聲浪四起 21省陷癱瘓! 伊朗總統 : 若不改善人民生計 我們將下地獄
(影) 流亡王儲巴勒維現身埃及聲援抗議！伊朗通膨暴漲40% 動亂蔓延機場關閉
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 438
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 495
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 2
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 6 小時前 ・ 27
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 6 小時前 ・ 7
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 107
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 477
【房地產週報】房市慘！推案量腰斬7成 全台房價竟還站穩59萬高點 央行鬆手才有救？業界斷言：2026房市生死就看這一關！
台灣房市進入盤整期！推案金額兩年來台灣房市進入盤整期！推案金額兩年來首度下滑近兩成，成交量更是慘跌七成，但房價卻還是站在高點不動如山。專家直言，現在市場呈現「量死、價亂、賣不動」局面，「半年賣三成就算及格」，蛋白區甚至開打降價求生戰。建商大老賴正鎰呼籲政府鬆綁土建融、豪宅限貸、房地合一稅等「緊箍咒」，避免房市硬著陸。展望2026年，專家一致認為央行會不會鬆手管制，將成為決定房市生死的關鍵！想買房的朋友可以再觀望觀望了。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 17
中職／27歲捕手發文告別球員生涯！曾阻中信兄弟拋彩帶
27歲的捕手魏全，在2025年11月休賽季時離開富邦悍將，新的一年他透過IG發文宣布，他將卸下球員身分，打算休息一陣子後再往另一階段持續努力，正式向球迷告別。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 183
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 2
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 8 小時前 ・ 390
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 236
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 10
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 42
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20