馬斯克暗示期中選舉金援共和黨! 警告民主黨掌國會「美國將不再是美國」

特斯拉執行長馬斯克(右)也出席了迎接薩勒曼的晚宴。 圖：翻攝自 @gailalfaratx X 帳號

[Newtalk新聞] 美國 2026 年中期選舉成為政壇焦點。美國右翼媒體《紐約郵報》 1 月 1 日報導，科技億萬富豪 伊隆・馬斯克暗示，將在期中選舉前資助共和黨候選人，並聲稱若民主黨控制國會，美國恐走向「毀滅」。報導指出，馬斯克當天在其擁有的社群平台 X 上，轉發一名美國保守派網紅的貼文，並寫道：「如果激進左派獲勝，美國就完蛋了。他們將打開非法移民和欺詐的閘門。美國將不再是美國。」相關言論被視為他對中期選舉選邊站的重要訊號。

該名保守派網紅先前發布一段影片，內容為美國總統川普在白宮宴請沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德時，進場途中拍了拍站在門口的馬斯克，向這位曾協助他重返白宮的科技大亨致意。網紅在貼文中寫道：「突發新聞：據報導，伊隆・馬斯克將全力資助共和黨人，協助川普總統在 11 月的期中選舉中重新奪回完全控制權。」

馬斯克發文稱美國將會完蛋，如果激進的左派取得國會政治權。 圖：翻攝自觀察者網

去年 12 月 16 日，《Axios》曾引述知情人士指出，馬斯克已在 2026 年期中選舉前夕重啟對共和黨的競選資助，「堅定地重回共和黨陣營」。該報導認為，這顯示他與川普在年初鬧僵後，雙方關係已出現緩和。消息人士也透露，馬斯克近期捐出巨額資金，協助共和黨備戰國會選舉，並計畫在整個 2026 年選舉周期內持續投入。

作為 2024 年美國大選的重要金主之一，馬斯克當年捐款總額高達 2.915 億美元，其中大多數用於支持川普的連任競選，被視為共和黨勝選的關鍵支柱。雖然 2026 年的具體捐款金額，仍待 1 月公布的競選財務報告揭露，但《Axios》分析，相關資金動向可能為共和黨帶來顯著助力。

報導也回顧，馬斯克「立場轉變」前，曾於去年 11 月出席一場晚宴，在與他關係密切的美國副總統萬斯牽線下，與白宮辦公廳主任蘇珊・威爾斯、前白宮辦公廳副主任、仍與川普政府保持密切聯繫的泰勒・布多維奇共進晚餐，負責馬斯克政治捐款事務的核心幕僚賈瑞德・伯查爾亦在場。

馬斯克曾主導政府效率部（DOGE）進行大裁員的行動。 圖:翻攝自「X」@Kunluntalk (資料照)

馬斯克曾是川普的堅定盟友，加入「政府效率部」後，負責監督官僚體系並推動削減國債，兩人一度關係密切，甚至可留宿白宮。不過，今年 5 月馬斯克離職後，雙方雖對外稱「和平分手」，實際矛盾隨即浮上檯面。

馬斯克多次抨擊「大而美」法案，形容其「令人作嘔」，雙方也因此爆發激烈口水戰。期間，馬斯克曾在社群平台指控川普出現在愛潑斯坦案相關檔案中，雖隨後刪文，但仍引發輿論風暴。川普一度揚言考慮將馬斯克驅逐出境，並威脅終止其旗下企業取得的聯邦合約與補貼，稱這是「節省數十億美元預算的最簡單方式」。不過，去年 7 月底特斯拉股價重挫時，川普又在社群平台發文表示，希望馬斯克的公司與所有美國企業都能蓬勃發展。

特斯拉執行長馬斯克（左）在與美國總統川普( 右）。 圖 : 翻攝自川普Truth Social

《華爾街日報》去年 8 月曾報導，爭執期間，馬斯克一度考慮籌組名為「美國黨」的新政黨，計畫在關鍵國會選區推派候選人，挑戰支持川普支出法案的共和黨籍現任議員。但因顧慮可能影響與萬斯的合作關係，並考量 2028 年大選布局，他最終暫時擱置相關構想。《Axios》近期則引述川普與馬斯克陣營的盟友指出，幾乎可以確定馬斯克不會在 2026 年前推動第三黨，也不會報復支持「大而美」法案的共和黨人，而是將自己定位為傳統共和黨金主，持續向黨內競選機構與超級政治行動委員會提供資金。知情人士表示，川普已逐步釋懷雙方過往衝突，但也坦言，兩人關係即便改善，恐難回到昔日那般親密。

