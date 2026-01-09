馬斯克曝光子女名字來源！女兒竟取自《艾爾登法環》最強法術，玩家全笑翻

科技狂人 Elon Musk 再度在玩家社群引爆話題！X 帳號「Tesla Owners Silicon Valley」昨（8）日分享一張 Elon Musk 與年幼子女的合照，引來本人親自回應，而除了分享兒子名字是來自《魔戒》亞拉岡與印度物理學家 Chandrasekhar 之外，女兒的名字竟然是來自《艾爾登法環》（Elden Ring）的超強法術，讓不少玩家相當驚訝之餘也引起開始玩起各種命名梗來。

女兒名字是遊戲中超強的法術之一（圖源：Tesla Owners Silicon Valley / 艾爾登法環）

Elon Musk 在貼文中表示自己兒子與女兒的名字分別是 Strider Sekhar 與 Comet Azure，而女兒這個英文正是來自《艾爾登法環》中的終極法術「彗星亞茲勒」，可以直接發射一條像是龜派氣功的射線，傷害相當高，不少玩家在拿到後都直接用他拚到破關。

而消息傳開後也引起玩家熱議與玩梗：「你好，這是我的兒子食糞者」、「馬斯克是我爸爸，幫我取名叫蚵仔煎我也願意」、「如果馬斯克看動漫：其中一位小孩可能叫做伏魔御廚子」、「我靠彗星亞茲勒噴爛超多Boss，有夠爽」、「彗星亞茲勒是可以用那個法術通關法環的欸」。

而其實 Elon Musk 當初在《艾爾登法環》也玩得相當瘋，公開過自己的配裝是法師類型（但穿重裝），也跟著網友大談遊戲心得，最終則是以 111 等全破遊戲，稱讚本作是：「是我遊戲體驗至今見過最美麗的藝術品。」