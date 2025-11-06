馬斯克曝特斯拉A15晶片雙代工 由台積電、三星生產

【緯來新聞網】特斯拉AI晶片布局再進化，執行長馬斯克近日透露，下一代AI5晶片即將登場，將用於全自動輔助駕駛（FSD）與人形機器人Optimus等應用。這款晶片採「雙代工策略」，由台積電與三星共同代工，兩家版本在製程上略有差異，但特斯拉的AI軟體將可在不同版本間無縫接軌運作，確保效能一致。

（圖／達志影像）

馬斯克指出，AI5晶片樣品與少量生產預計在2026年進行，大規模量產則要等到2027年。接續的AI6晶片預計在2028年中量產，效能可望提升約兩倍，將在三星位於美國德州泰勒（Taylor）廠以2奈米製程生產。外媒報導指出，三星近期成功取得特斯拉部分晶片訂單，試圖在先進製程上追趕台積電。不過業界認為，三星的2奈米GAA製程仍未經大規模驗證，執行風險高；相較之下，台積電在良率與穩定度上仍具明顯優勢，仍為特斯拉AI晶片的支柱。



據了解，AI5晶片的運算效能可達現款HW4晶片的五倍，能支援更複雜的FSD演算法。外界認為，AI5與後續晶片將成為特斯拉自駕與機器人技術的核心硬體，為FSD系統、Dojo超級電腦及AI模型訓練提供算力支撐。

