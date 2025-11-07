馬斯克有望成全球首位「兆元富豪」，股東壓倒性通過天價薪酬案。圖／翻自aol.com

特斯拉在6日舉行年度股東大會，但有超過75%的投票股份支持對執行長馬斯克的薪酬方案，這將會讓馬斯克成為全球首位「兆元富豪」。

據CNN報導，這次股東會通過對馬斯克的薪酬案，顯示馬斯克並不會如同一般上班族一樣，領取固定薪水，而是以股票獎勵形式發放，未來10年內最多可獲得約4.237億股特斯拉股票。若公司市值達8.5兆美元（約新台幣265.3兆元），馬斯克將有資格取得全部獎勵股份，總價值約達1兆美元（約新台幣31.2兆元）。

不過馬斯克成為「兆元首富」也有前提，上述的股份將分為12等分，必須在公司營運達成特定目標時，馬斯克才有辦法領到。另外馬斯克本人現已持有約15%特斯拉股份。

根據彭博排行榜，馬斯克目前已是全球首富，身家約為4730億美元（約新台幣14兆7646億元）。如果按照上述方案，馬斯克能夠拉升特斯拉營運，那馬斯克有望成為全球首位以美元計算的「兆元富豪」。

馬斯克未來10年主要目標包括，特斯拉每年交付2000萬輛車、100萬台自動駕駛計程車投入營運、銷售100萬台人形機器人和實現高達4000億美元核心利潤。不過特斯拉今年經營狀況不穩定，上半年銷售與獲利大幅下滑，再加上現今的川普政府縮減電動車補助，馬斯克日前已與美國總統川普鬧翻，外界也擔憂特斯拉恐面臨數十億美元的潛在營收損失。



