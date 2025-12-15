馬斯克槓奧特曼！AI互尬還不夠 要搶「周邊」財

特斯拉推出匹克球拍，售價要350美元，開賣不到3小時就賣光，而OpenAI也開賣周邊。（圖／美聯社）





如果AI巨頭開賣周邊您會買單嗎？特斯拉推出匹克球拍，售價要350美元，開賣不到3小時就賣光，而OpenAI也開賣周邊，除了T恤、還有像寶可夢的卡牌。不過這兩間公司的執行長馬斯克、奧特曼的恩怨，真的各個層面都要PK，最新傳出SpaceX要在明年IPO，目前估值已經超車OpenAI了。

邊框圓弧感碳纖維材質，邊角紅色顯眼LOGO，馬斯克出新招特製匹克球拍售價350美元，不到3小時就賣光，來踢館不務正業賣周邊的還有它，點開OpenAI網頁，不只10周年紀念踢恤圖像搖啊搖，還有包含Sora2GPT5等等，寶可夢風格卡牌，要買貼紙還得多按幾次，大賺周邊財就是因為對本業AI有信心。

廣告 廣告

OpenAI執行長奧特曼（12.12）：「我們看到人們從這項技術中獲得的價值，以及他們如今願意為此付費，更不用說我們未來幾個月和幾年內將推出的模型，這讓我們有信心能大幅提高收入。」

chatGPT5.2模型上線同時，也終止要求員工要在公司工作至少6個月才能得到股權歸屬的薪酬政策，就是不想讓員工被人搶走，奧特曼這個政策在馬斯克的xAI也能看到，兩人真的是方方面面都在爭，眼下傳出SpaceX準備在明年IPO，計畫以每股421美元向持股人買回股票，也讓估值衝上8000億美元，直接超車OpenAI，恐怕讓兩人的恩怨再加深。

投資管理公司資深經理DanHaon：「我們認為時機已經成熟，這家公司成立在2002年，它擁有兩個業務部門，發射部門和通信Starlink業務，每個部門都創造了，數十億美元的收入，現金流和利潤。」

馬斯克馬不停蹄，更牽手美超微，將砸250億美元一同打造全球首座GW級資料中心，目標2026年擴充到高達100萬顆輝達GPU。

特斯拉執行長馬斯克（12.10）：「如果SpaceX或特斯拉，在進行模擬，以了解汽車機器人，宇宙飛船或類似的東西，是如何工作的，我們會在電腦上，模擬運行所有這些東西。」

代表馬斯克旗下太空AI和電動車市業越來越壯大，勾勒出完整的Xcorp帝國不再只是夢想，也不只是誇下海口，是正在實現中。

更多東森新聞報導

遭威脅總部放炸彈！韓企業Kakao：所有員工居家上班

新疆公路突颳暴風雪 遊客多車拋錨受困雪中

川普揚言加關稅！雅詩蘭黛爆裁員 規模上看7000人

